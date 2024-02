Sankcije pred (napačnimi) vrati

V nadaljevanju preberite:

Tri kitajske družbe bi lahko že ta teden doletele evropske sankcije, in to zato, ker ovirajo poskuse Evropske unije, da bi prekinila vse kanale, po katerih dobiva Rusija blago z dvojno rabo. V Bruslju si želijo na ta način zaznamovati drugo obletnico napada na Ukrajino, a se je Kitajska na to potezo vnaprej odzvala z ugotovitvijo, da to, kar ona pošilja Rusiji, ni stvar EU.

Po navedbah nekaterih medijev gre za družbe Ausay Technology iz Guangzhoua, Biguang Trading iz Shenzhena in Yilufa Electronics prav tako iz Shenzhena. Hkrati bi se lahko znašla na črnem seznamu tudi družba RG Solutions iz Hongkonga. Po trditvah Soapboxa, ki tedensko poroča o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko, gre za družbe, ki so navedene kot posrednice na nekaterih ruskih spletnih straneh in niso proizvajalke.