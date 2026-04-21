Sankcije proti Izraelu ostajajo pobožna želja

Zunanjim ministrom Irske, Slovenije in Španije ni uspelo s pobudo, da bi Evropska unija zamrznila asociacijski sporazum z Izraelom. Med državami članicami za zdaj ni dovolj podpore niti za zamrznitev njegovega trgovinskega dela, za katero bi zadoščala kvalificirana večina 15 držav članic, ki skupaj predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva Unije.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v izjavi za medije v Luxembourgu zavrnila očitke (denimo vodje SDS Janeza Janše), da se vlada, ki opravlja le tekoče posle, ne bi smela konec mandata pridružiti pismu s pozivom k zamrznitvi sporazuma EU z Izraelom. »Tekoči posli zadevajo vse, kar je vlada že sprejela,« je dejala.