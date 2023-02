Sankcije proti Rusiji učinkujejo kot arzenik

V nadaljevanju preberite:

Čeprav Zahod doslej s politiko sankcij ni odvrnil Rusije od nadaljevanja vojaške agresije v Ukrajini, se EU odloča za nove ukrepe, predvsem na gospodarskem področju. Deseti sveženj sankcij naj bi bil sprejet ob prvi obletnici ­začetka vojne. ed drugim gre za prepoved izvoza 47 elektronskih delov, ki bi jih v Rusiji lahko uporabili za drone, izstrelke in helikopterje. Na seznamu bodo predvidoma še termovizijske kamere in nekaj redkih rudnin.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v razpravi v evropskem parlamentu priznal, da rusko gospodarstvo ni kolapsiralo in da gibanje BDP ni bilo takšno, kot so ga pričakovali. Rusija je imela lani izjemno visoke prihodke od plina in nafte. A stvari da se spreminjajo, saj se položaj Rusije s širjenjem sankcij slabša na področju javnih financ, trgovine ter prihodkov od prodaje fosilnih goriv.