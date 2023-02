Sanremo razjezil Melonijevo, pričakujejo »torpediranje vrha Rai«

»Tak festival je neponovljiv, čudovit, četudi bodo šli vsi vodilni jutri domov,« se je na včerajšnjem zaključnem večeru festivala v Sanremu norčeval televizijski voditelj Fiorello, ko je nagovoril sovoditelje tega osrednjega italijanskega glasbenega dogodka Amadeusa, Chiaro Ferragni in starosto italijanske zabavne glasbe Giannija Morandija.

Motiv za to izjavo je grožnja zamenjave, ki visi nad voditelji italijanske nacionalne televizije RAI zaradi aktualne premierke Giorgie Meloni iz skrajno desnih Bratov Italije. Kot so po pisanju portala Open poročali italijanski mediji, je premierka festival spremljala z jezo. Očita si, da ni v vodstvo radiotelevizije posegla že prej.

Odnosi med Rai in vlado Melonijeve na najnižji točki doslej

Dan po finalnem večeru Sanrema seveda odmevajo predvsem takti zmagovalne popevke Due vite (Dve življenji) Marca Mengonija, ki je v Sanremu slavil že leta 2013 in se bo tako že drugič predstavil tudi na Evroviziji, a v Italiji odmeva tudi napoved vmešavanja Melonijeve v vodstvo nacionalne televizije ob rimski ulici Mazzini.

»Toda kje je Coletta? Vem, kaj ga čaka jutri! Še zadnjič mi ga pokažite ...« je včeraj dodal Fiorello, kar je letelo na direktorja Stefana Coletta, ki je vodenje Rai prevzel leta 2020.

Coletta in drugi vodilni v upravi Rai so sedeli v prvi vrsti in so se na komikove besede odzvali s smehom, a ta ni odgnal zavedanja, da so odnosi med njihovo televizijsko hišo in vlado Melonijeve na najnižji točki doslej. Kot poroča, denimo, Corriere della sera, je premierka z neodobravanjem sprejela predvsem tri situacije na večerih letošnjega Sanrema.

Trganje fotografije vladnega uradnika v nacističnih oblačilih

Prvo označujejo kot Fedez-Bignami, namreč gesto pevca Fedeza, ki je med nastopom (med drugim) raztrgal fotografijio Galeazza Bignamija z ministrstva za infrastrukturo, ki se je na proslavi svoje diplome fotografiral v nacističnih oblačilih. Odmeval je tudi poljub, ki sta si ga na odru izmenjala z Roso Chemical (katerega pravo ime je sicer Manuel Franco Rocati).

Naslednja situacija, ki je sodeč po medijskih zapisih razsrdila premierko, je bilo pozivanje hip hop zasedbe Articolo 31 k legalizaciji marihuane, tretja pa se nanaša na sanremsko odklanjanje politike. Zamisel, da bi bil del njegovega programa tudi video nagovor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je zaradi neodobravanja naposled prešla v idejo o branju njegovega pisma na odru s strani voditelja Amadeusa.

Predviden videonagovor Zelenskega v Sanremu ni bil dobro sprejet. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Do kakšne mere bo ogrožena svoboda govora in odločanja na Rai, bodo pokazali prihodnji dnevi. Kot dodaja Open, naj bi vlada že razmišljanja o »torpediranju vrha Rai«. Prva tarča naj bi bil delegirani administrator na Rai Carlo Fuortes, ki ga je na to mesto postavila prejšnja vlada Maria Draghija. Kot novega kandidata omenjajo Giampiera Rossija, ki je blizu Melonijevi, a ocenjujejo, da to ne bo zadoščalo, kajti stranka Melonijeve Bratje Italije zaenkrat v Rai kljub prepričljivi zmagi na parlamentarnih volitvah nima kakega res vplivnega položaja.

Medtem lahko nadarjeni Mengoni sodeč po kvalitetni skladbi Due vite in izjemnem vokalu upa na dobro uvrstitev maja v Liverpoolu. Leta 2013 je s pesmijo L'Essenziale (Bistveno) pristal na sedmem mestu.