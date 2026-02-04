Sarajevo Safari: Italija preiskuje 80-letnika, osumljenega streljanja civilistov

Milansko javno tožilstvo pod vodstvom Marcella Viole preiskuje 80-letnega nekdanjega voznika tovornjakov, ki naj bi se hvalil, da je sodeloval pri plačljivem streljanju na civiliste med obleganjem Sarajeva.

Moškega iz mesta Pordenone v bližnji Furlaniji bo prihodnji ponedeljek javni tožilec zaslišal v zvezi s sumom večkratnega naklepnega umora z oteževalnimi okoliščinami, poroča Ansa. Osumljenca so izsledili, ker naj bi se naokoli hvalil, da je med obleganjem Sarajeva mesto večkrat obiskal za »lov na ljudi«. Pri preiskavi njegovega doma so našli sedem kosov orožja: puško, dve pištoli in štiri šibrovke.

Med letoma 1992 in 1995, v času vojne v Bosni in Hercegovini, so za premožne tujce organizirali t.i. človeški safari. Bogataši, znani tudi kot »vikend strelci«, so plačali visoke vsote, da so ubijali civiliste. Po nekaterih poročilih naj bi streljanje stalo med 80.000 in 100.000 evrov na ubito osebo, s tem da naj bi bile ženske in otroci dražji od moških. Leta 2023 je slovenski režiser Miran Zupanič posnel dokumentarec Sarajevo safari, ki razkrinkava zločine morbidnega turizma.

Milansko tožilstvo trenutno poskuša identificirati še druge udeležence streljanja na civiliste. Pri preiskavi sodelujejo tudi bosanske oblasti in druge države (Francija, Švica ter Belgija).