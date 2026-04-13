Sarajevo safari: Italijan priznal, da se je iz skrajno desnih vzgibov pridružil srbski paravojski

Sarajevo leta 1995. Fotografija je simbolična. FOTO: Laszlo Balogh/Reuters

V zadnjem času se je izoblikovalo mnenje, da so bili med zahodnjaki, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini bosanskim Srbom plačevali, da so med obleganjem Sarajeva streljali na njegove prebivalce, večinoma Italijani. V Italiji preiskujejo več osumljenih.

Kot danes navaja novinarska agencija Ansa, se je eden od njih, 64-letnik z območja Alessandrie v Piemontu, med preiskavo odločil za uveljavitev pravice do molka, a je njegova odvetnica novinarjem pojasnila, da je kljub temu vložil kratko pisno izjavo.

Zdaj se je odločil za molk

Gre za drugega od štirih osumljencev za ponavljajoče se naklepne umore iz nizkotnih nagibov. Prvi, nekdanji tovornjakar iz Furlanije, se je v preteklosti branil z izjavo, da v Sarajevo ni nikoli šel.

64-letnik, ki je v času vojne živel v Genovi in delal v občinski upravi, se je odločil za molk, a je v nekaterih intervjujih že priznal, da se je v Bosni in Hercegovini kot prostovoljec pridružil srbski paravojaški skupini. Sodelovanje v »plačljivih safarijih« je zanikal, priznal pa, da je iz ideoloških razlogov – povezanih z desničarskim ekstremizmom in sovraštvom do muslimanov – streljal v okviru paravojaške enote.

Zdaj ocenjujejo, da bi lahko bilo njegovo zaslišanje pomembno zaradi priznanj obstoja poti v Sarajevo in druga mesta v tistem obdobju, čeprav trdi, da ni sodeloval v plačljivih »safarijih groze«, torej da ni bil »turistični strelec«, temveč »prostovoljni borec«. Navedel je, da so v Bosno potovali s čarterskimi leti z različnih letališč v srednji in južni Italiji, ne le po osi Piemont–Lombardija–Veneto–Furlanija.

Obramba sedaj trdi, da nikoli ni bil v Sarajevu

Med dokaznim gradivom zoper njega so poleg prijave pisatelja Ezia Gavazzenija, ki je sprožila milansko preiskavo, časopisni članki, televizijski intervjuji ter pričanja novinarke, ki je zbirala podatke o 64-letniku in nekdanjem tovornjakarju, pa tudi pričanja vojnega poročevalca Adriana Sofrija in Roberta Ruzzierja, danes 73-letnika, ki je bil v stiku z osebami, ki so organizirale poti na sarajevske vzpetine.

Obramba zdaj, prav nasprotno, trdi, da 64-letnik ni nikoli obiskal Bosne in da se je hvalil s pripovedmi drugih. Tudi v pisni izjavi je navedel, da je o potovanjih v Bosno izvedel iz pripovedi znancev, ki naj bi z majhnimi letali potovali z osebami, ki so se predstavljale kot plačanci. In ti naj ne bi streljali neposredno na civiliste, »so pa ti lahko postali kolateralne žrtve, kot se dogaja v vojnah«.

V prihodnjih dneh naj bi na zaslišanje privedli preostala dva osumljenca.