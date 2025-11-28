Sarajevo safari se je zgodil, a Vučića ni bilo poleg

Upokojeni brigadir vojaške obveščevalno-varnostne službe Bosne in Hercegovine Edin Subašić je v kratkem pogovoru za Delo potrdil, da so med vojno na hribe nad Sarajevom zares prihajali bogati italijanski lovci in v zameno za plačilo ubijali Sarajevčane. Pojasnil je tudi, zakaj meni, da je za primer škodljivo, da se vanj po nepotrebnem potiska srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Upokojeni bosansko-hercegovski obveščevalec Edin Subašić je magister mednarodnih odnosov in vojaški politični analitik in bo med ključnimi pričami v primeru, imenovanem Sarajevo safari. V tej zadevi bo tožilstvo v Milanu poskušalo ugotoviti, kdo vse je bil vpleten v skrivnostne in donosne operacije dostavljanja bogatih lovcev na srbske ostrostrelske položaje nad Sarajevom, od koder so v zameno za plačilo ubijali ljudi v mestu.

Dvome o tem, da se je kaj tako groznega, kot je lov na ljudi, sploh zgodilo, Subašić povsem razume, saj je običajnemu človeku tolikšno zlo nedoumljivo. »Seveda je normalno dvomiti o čem tako morbidnem, a to se je med vojno pri nas žal res dogajalo. Ugotoviti, kako je bila vsa stvar organizirana in izpeljana, je naloga tožilstva v Milanu,« je povedal Subašić.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

Zakaj tako dolgotrajen molk?

Sogovornik, ki je po upokojitvi o Sarajevo safariju večkrat pisal in bil med ključnimi akterji istoimenskega dokumentarnega filma slovenskega režiserja Mirana Zupaniča, ima preprosto razlago, zakaj je minilo toliko let od konca vojne do prvih javnih razprav o tem črnem poglavju balkanske zgodovine.

»Morate razumeti, da je ljudem v Sarajevu med vojno bilo popolnoma vseeno, ali nanje strelja sovražnik, neki plačanec ali bogati turist iz Italije. Krogla je krogla, vsaka te lahko ubije. Na Zahodu prav velikega navdušenja za ukvarjanje s to temo ni bilo iz razumljivega razloga, ker to njihovo vlogo v tisti vojni postavi v slabo luč in odpre številna vprašanja o odnosu teh ljudi do življenja,« pravi Subašić.

Ko so po objavi Zupaničevega dokumentarca ljudje v Sarajevu videli, kaj se je dogajalo, je bil marsikdo ogorčen: »Ljudje so še nekako sprejeli, da nanje strelja nekdo, ki jih sovraži, ampak to, da je nekdo plačal za to, da jih je lahko ubijal kot jelene, to je težje sprejeti.«

Edin Subašić FOTO: Osebni arhiv

Vučić ni bil vpleten, njegovo vpletanje škodi preiskavi

Kazenske ovadbe, ki so jih zaradi domnevne vpletenosti v Sarajevo safari proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću vložili hrvaški raziskovalni novinar Domagoj Margetić in dva beograjska odvetnika, Subašića ne navdušujejo.

»On je bil pripadnik srbskih radikalcev in res je bil med obleganjem na položajih nad Sarajevom, že s svojimi radikalnimi stališči je naredil dovolj škode ljudem v Bosni in Hercegovini. Obtožbe o svoji udeležbi bo zlahka zavrnil in tovrstna politizacija prispeva zgolj k banalizaciji primera, zagotovo ne pripomore h kakovosti preiskave,« je dodal sogovornik.