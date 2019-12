FOTO:Sardine Salviniju: »Rim se ne bo ujel na trnek«

FOTO: Yara Nardi/Reuters

FOTO: Andreas Solaro/AFP

Rimski trg sv. Janeza je preplavilo več deset tisoč sardin, kot njeni pripadniki pravijo svojemu šele nedavno vzniklemu množičnemu gibanju, usmerjenemu proti desnemu populizmu, ksenofobiji in neofašizmu, še zlasti pa proti vodji Lige in podpredsedniku ter notranjemu ministru v prejšnji italijanski vladiGibanje se opredeljuje za nestrankarsko, prav tako nima trdne organizacijske strukture ali programa, a je, kaže, na seriji dosedanjih shodov in današnjem, ki ga že označujejo za najbolj množičnega, prepričalo mnoge.»Rim se ne bo ujel na trnek« je eden izmed sloganov, zapisanih na transparentih v obliki sardin. Ali »Rim se ne bo zavezal« kot se glasi drugi slogan protestnikov, ki je jasna besedna igra s Salvinijevo Ligo. Italijanska beseda lega namreč pomeni tako ligo kot glagol vezati v tretji osebi ednine. Tudi slogan »Sardine vseh dežel, združite se« ne manjka. Ali »Ne dovolimo, da bi pristali v konzervah.«Rimsko srečanje sardin je najnovejše v seriji podobnih, ki so v zadnjem mesecu zajela vrsto italijanskih mest, najprej Bologno, srečanje v prestolnici pa ima poseben pomen.Zatem ko je desnica s Salvinijem na čelu za nedavni množični shod v Rimu izbrala isti trg sv. Janeza, ki tradicionalno velja za shajališče levice, ji namreč sedaj ta vrača udarec.Kot poroča italijanska Ansa, sardine prepevajo Bello Ciao, ki tradicionalno velja za himno levice. Prisotni so tudi predstavniki nacionalne zveze partizanov A.N.P.I.Uradnih podatkov o številu prisotnih še ni, organizatorji navajajo številko nad 100.000. Pred shodom je pripravljenost na srečanje s sardinami najavil tudi italijanski premier, a o njegovi prisotnosti na shodu zaenkrat ne poročajo.