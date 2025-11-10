  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Sarkozy po le treh tednih izpuščen iz zapora

    Nekdanji francoski predsednik Sarkozy je po treh tednih izpuščen iz zapora. Izkušnjo je opisal kot »moro« in bo do pritožbe pod strogim nadzorom.
    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy bo po le treh tednih bivanja v pariškem zaporu La Santé izpuščen na prostost. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Galerija
    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy bo po le treh tednih bivanja v pariškem zaporu La Santé izpuščen na prostost. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Ž. U.
    10. 11. 2025 | 14:46
    10. 11. 2025 | 14:56
    3:39
    A+A-

    Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy bo po le treh tednih bivanja v pariškem zaporu La Santé izpuščen na prostost. Pritožbeno sodišče v Parizu je ugodilo njegovi prošnji za izpustitev, vendar mu je odredilo stroge pogoje.

    Sarkozy, ki je Francijo vodil med letoma 2007 in 2012, je bil 21. oktobra poslan v zapor po tem, ko ga je sodišče spoznalo za krivega vpletenosti v hudodelsko združbo.

    Sodišče prve stopnje je presodilo, da je Sarkozy dovolil »tesnim sodelavcem« in »neuradnim posrednikom«, da so poskušali pridobiti sredstva od režima pokojnega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija za njegovo uspešno predsedniško kampanjo leta 2007.

    Čeprav je Sarkozy obsojen na petletno zaporno kazen, se je na sodbo pritožil in še naprej zanika kakršnokoli vpletenost. Pričakovano je bilo, da se bo med pritožbenim postopkom lahko branil s prostosti, a je prvostopenjski sodnik ob izreku sodbe presenetil in odredil takojšen odhod v zapor zaradi »izredne resnosti« obtožb.

    Sarkozy, ki je Francijo vodil med letoma 2007 in 2012, je bil 21. oktobra poslan v zapor. FOTO: Julien De Rosa/AFP
    Sarkozy, ki je Francijo vodil med letoma 2007 in 2012, je bil 21. oktobra poslan v zapor. FOTO: Julien De Rosa/AFP

    »Mora« in grožnje s smrtjo

    Sarkozy je na zaslišanju sodeloval prek videopovezave iz zapora. Opisal je, da je bila izkušnja za zapahi »naporna« in »mora«, čeprav je pohvalil zaporniško osebje, da je naredilo izkušnjo »znosno«.

    image_alt
    Sarkozyju odvzeli še legijo časti

    Njegov odvetnik Christophe Ingrain je ob prisotnosti Sarkozyjeve žene, pevke in manekenke Carle Bruni, ter njegovih dveh najstarejših sinov Pierra in Jeana opisal stiske, s katerimi se je soočal nekdanji predsednik. Med drugim je bil menda deležen groženj s smrtjo, ponoči pa da so ga zbujali »kriki«.

    Pot na prostost je Sarkozyju odprlo tožilstvo, ki je podprlo njegovo prošnjo. FOTO: Ian Langsdon/AFP
    Pot na prostost je Sarkozyju odprlo tožilstvo, ki je podprlo njegovo prošnjo. FOTO: Ian Langsdon/AFP

    70-letni Sarkozy je bil sicer v zaporu v izolacijskem krilu, v sosednjih celicah pa sta bila nameščena dva njegova telesna stražarja. S tem je postal prvi nekdanji voditelj države članice Evropske unije, ki je bil dejansko zaprt.

    Tožilstvo podprlo izpustitev

    Pot na prostost je Sarkozyju odprlo tožilstvo, ki je v ponedeljek podprlo njegovo prošnjo za izpustitev. Kot razlog so navedli njegovo dosedanjo zgodovino sodelovanja s sodiščem in policijskimi preiskavami.

    Nekdanji predsednik je sodišču zatrdil, da ne bo poskušal pobegniti iz države. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP
    Nekdanji predsednik je sodišču zatrdil, da ne bo poskušal pobegniti iz države. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

    Nekdanji predsednik je sodišču zatrdil, da ne bo poskušal pobegniti iz države ali se izogniti ponovnemu sojenju, ki naj bi se po napovedih njegovega odvetnika začelo marca. »Pobeg pred pravico bi pomenil priznanje [krivde]. Nikoli ne bom priznal nečesa, česar nisem storil,« je dejal.

    image_alt
    Droni nad jedrsko elektrarno v Belgiji povečali varnostno napetost

    Strogi pogoji na prostosti

    Sodišče je Sarkozyju odredilo izpustitev pod strogim sodnim nadzorom. Ne sme zapustiti Francije in ne sme stopiti v stik z nobeno drugo osebo, ki je vpletena v sojenje, ali osebami, povezanimi s primerom, vključno z Gadafijevim sinom Saifom.

    Sarkozy ne sme zapustiti Francije in ne sme stopiti v stik z osebami, vpletenimi v sojenje. FOTO: Abdul Saboor/Reuters
    Sarkozy ne sme zapustiti Francije in ne sme stopiti v stik z osebami, vpletenimi v sojenje. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

    Prepovedana mu je bila tudi komunikacija z ministrom za pravosodje Géraldom Darmaninom in člani njegove ekipe. Darmanin, ki je bil v preteklosti Sarkozyjev tiskovni predstavnik, je sicer dvignil veliko prahu, ko je nekdanjega predsednika obiskal v zaporu.

