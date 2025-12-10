Evforija in zmeda ob izidu Sarkozyjeve uspešnice (VIDEO)

Nicolas Sarkozy je v Parizu pritegnil množico navdušenih podpornikov, ko je predstavil svojo novo knjigo Dnevnik zapornika. Knjigo je napisal v manj kot treh tednih in v njej odkrito opisal svojih 20 dni v izoliranem delu zapora La Santé, kamor je prišel po obsodbi zaradi nezakonitega financiranja svoje predsedniške kampanje.

Izvod spominov, ki podrobno opisuje njegov čas v zaporu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V spominih razkriva, da je kot zapornik št. 320535 živel v 12 kvadratnih metrih, opremljenih z osnovnim pohištvom, hladilnikom in televizijo. Imel je tudi okno, katerega pogled je zakrival plastični panel. Na dvorišče, ki ga opisuje kot kletko, ni hodil, zato je za rekreacijo obiskoval majhno telovadnico, kjer je tekalno stezo opisal kot svojo osebno oazo.

Prvo noč ga je motil sosed, ki je prepeval pesem iz Levjega kralja in ropotal po rešetkah celice, navaja AFP.

Krivica, politika in odzivi javnosti

V knjigi piše o prijaznosti zaporskega osebja, ki ga nagovarja s »Predsednik«. V knjigi razmišlja o krivici in politiki ter vztraja, da je žrtev politično motiviranega pregona. Svoj primer primerja s škandalom Alfreda Dreyfusa in poudari, da so bili v obeh primerih uporabljeni ponarejeni dokumenti.

Ostre besede nameni Emmanuelu Macronu, ker ga predsednik ni osebno poklical pred odstranitvijo iz Legije časti. Hkrati preseneti z nenavadno toplim tonom do Marine Le Pen, ki jo pohvali za pogumne besede po njegovi obsodbi, poroča BBC.

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy prihaja v knjigarno, da bi podpisal izvode svoje knjige »Dnevnik zapornika«. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Kljub pravnim težavam ga njegovi privrženci še naprej vztrajno podpirajo. Mnogi se ob predstavitvi knjige v Parizu, kjer je dogodek spremljalo močno policijsko varovanje in poskus protesta skupine Femen, strinjajo, da je bil Sarkozy zadnji veliki predsednik in da je bil njegov mandat pozitivno obdobje francoske zgodovine.