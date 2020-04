Sateliti kažejo, da je Kim v letovišču Wonsan

V letovišču je parkiran tudi Kimov osebni vlak

V javnosti je čedalje več ugibanj, kje se zadržuje severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Po operaciji srca ali ožilja, ki naj bi jo imel po navedbah nekaterih južnokorejskih medijev, se od 11. aprila, dan pred posegom, ni več pojavil v javnosti. Niti se ni udeležil slovesnosti, s katerimi v Severni Koreji obeležujejo obletnico rojstva njegovega pokojnega dedka, ustanovitelja Severne Koreje Kim Il-sunga.Satelitski posnetki severnokorejskega letovišča Wonsan in nedavnih premikov luksuznih jaht, ki jih pogosto uporablja severnokorejski voditelj, nakazujejo, da je v tem obalnem letovišču. Tja se je najverjetneje umaknil, da bi se izognil okužbi z novim koronavirusom, poroča agencija Reuters na spletni strani. Pri tem navaja ocene ameriških in južnokorejskih predstavnikov, ki dvomijo v poročila medijev, da je severnokorejski voditelj hudo bolan. Govorice o njegovem pritičnem stanju so povzročile tudi padec na južnokorejski borzi V poročilu ameriškega projekta za nadzor Severne Koreje so že prejšnji teden na podlagi satelitskih posnetkov zaključili, da bi bil Kim lahko v letovišču, ker na tamkajšnji železniški postaji stoji njegov osebni vlak.Kot prikazujejo satelitski posnetki, je na Kimovem posestvu v Wonsanu na vzhodni obali Severne Koreje več vil za goste, zasebna plaža, igrišče za košarko in zasebna železniška postaja. Lani so začeli graditi jahalno stezo, na privezu v čolnarni pa je Kimova luksuzna jahta Princess 95, ki je bila leta 2013 vredna sedem milijonov dolarjev.