FOTO:Satelitske fotografije nakazujejo, da je virus izbruhnil že prej

Dnevno dogajanje lahko spremljate: TUKAJ

Preučili so 350 fotografij

Raziskovalci domnevajo, da se je izbruh začel pred 31. decembrom lani, ko je kitajska vlada obvestila Svetovno zdravstveno organizacijo o izbruhu novega koronavirusa. FOTO: AFP

Opazili so drugačno družbeno dogajanje

Na spletu so iskali »kašelj« in »driska«

Virus je izbruhnil v Wuhanu. FOTO: AFP

Glavnega dokaza še vedno ni

Kasneje se je virus razširil po celem svetu. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Še naprej se pojavljajo številne teorije, kdaj je koronavirus sploh izbruhnil. Večkrat smo slišali, da se je virus na Kitajskem v resnici pojavil prej od sedanjih trditev, nove dokaze o tem so predstavili pri ABC News.Sklicujejo se na ameriško študijo, v kateri so preučili satelitske posnetke in brskanje ljudi po internetu. Raziskava medicinske šole na Harvardu je namreč pokazala, da je bilo jeseni 2019 število avtomobilov, parkiranih pred večjimi bolnišnicami v Wuhanu, večje kot prejšnje leto.Preiskavo je vodil profesor. Ogledali so si satelitske posnetke bolnišnic v Wuhanu jeseni leta 2019 in jih primerjal z jesenjo 2018, raziskovalci pa so preučili 350 fotografij, posnetih s komercialnimi sateliti.Kot primere so navedli, da je bilo na Medicinski univerzi Wuhan Tongji 12. septembra 2019 zunaj parkiranih 214 avtomobilov, v primerjavi s 112 avtomobili 10. oktobra 2018. Ali pa primer bolnišnice Zhongnan z univerze Wuhan; 10. oktobra 2018 so našteli 506 avtomobilov, 17. oktobra 2019 pa 640. In enako velja za bolnišnico Tianyou; 10. oktobra 2018 je bilo tam 171 avtomobilov, 17. oktobra 2019 pa 285. Vse fotografije sicer niso bile uporabne, ker se zaradi smoga včasih ni nič videlo.Zdravnik in vodja preiskave John Brownstein je povedal za ABC News: »Očitno se je nekaj dogajalo. Drugačno družbeno dogajanje je opazno že pred uradnim začetkom pandemije zaradi novega koronavirusa.«»Poskušali smo ugotoviti, kako zaposlene so bile bolnišnice lani jeseni in leto prej,« je za ABC News dejal Brownstein. »Tega smo se lotili s štetjem avtomobilov pred bolnišnico. Če je več ljudi v bolnišnici, potem je tudi na parkirišču več avtomobilov. Verjetno zato, ker se nekaj dogaja v skupnosti zaradi rasti okužb, ljudje pa so morali k zdravniku. Porast avtomobilov smo opazili pri več različnih ustanovah.«Hkrati so ugotovili, da so na kitajskem spletnem iskalniku Baidu že oktobra zaznali bistveno povečano iskanje zadetkov za besedi »kašelj« in »driska«, kar sta dva simptoma bolezni covid-19.Raziskovalci tako domnevajo, da se je izbruh začel pred 31. decembrom lani, ko je kitajska vlada obvestila Svetovno zdravstveno organizacijo o izbruhu novega koronavirusa.Tovrstna odkritja lahko tudi pomagajo pri raziskavi, kako so lahko francoski zdravniki ugotovili primer covida-19 že za 27. december 2019, potem ko so ponovno testirali stare vzorce bolnikov s pljučnico.Kljub temu opozarjajo, da so tovrstne raziskave zgolj posredni dokaz, da se je nekaj dogajalo, točnega podatka, kdaj je novi koronavirus resnično izbruhnil, pa še vedno nimajo.»Ta raziskava samo potrjuje, da se je nekaj dogajalo v Wuhanu že zelo zgodaj, a potrebujemo še veliko raziskav, da bomo v celoti ugotovili, kaj se je zgodilo, in da bi ljudje spoznali, kako se takšni izbruhi pojavijo v populaciji,« je za ABC News povedal Brownstein.»Trenutno ne moremo stoodstotno potrditi, zakaj je bilo v bolnišnicah v Wuhanu več ljudi,« je še pristavil. »Toda nekaj drugačnega se je dogajalo v primerjavi z ostalimi preučevanimi obdobji.«