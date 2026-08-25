Savdske milijarde za tri nove zabaviščne parke pri Parizu

Savdska Arabija bo v gradnjo treh zabaviščnih parkov v bližini Pariza vložila šest milijard evrov, je v ponedeljek sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron, poroča Euronews.

Macron in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman sta dogovor sklenila med uradnim obiskom savdskega princa v francoski prestolnici, kjer sta po navedbah Elizejske palače razpravljala tudi o »pomembnih gospodarskih in strateških vprašanjih« ter ključnih regionalnih temah.

22.000 delovnih mest

Macron je na omrežju X napoved označil za »izjemno« in dejal, da bodo parki postali »nova svetovna destinacija« ter ustvarili 22.000 delovnih mest.

Parke naj bi zgradili v Cergy-Pontoisu na območju nekdanjega zabaviščnega parka Mirapolis severozahodno od Pariza. Med načrtovanimi vsebinami naj bi bila tudi atrakcija na temo mange, japonskega sloga stripov in grafičnih romanov, navaja Euronews.

»Hvala družbi Qiddiya in Savdski Arabiji za zaupanje v našo državo, naše talente in našo prihodnost,« je zapisal Macron in pri tem omenil investicijsko družbo, ki naj bi vodila razvoj projekta. »Česa takega nismo videli vse od Disneylanda Paris.«

Predsednica regionalnega sveta Île-de-France Valérie Pécresse je na družbenih omrežjih zapisala, da jo je novica o naložbi »razveselila«, ter dodala, da regija projekt podpira že zadnjih 18 mesecev.

»Francija je vodilna turistična destinacija na svetu,« je povedala za francosko televizijo TF1. »Ta delovna mesta potrebujemo. Te naložbe potrebujemo.«