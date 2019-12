Savdski pilot ubil tri ljudi v oporišču na Floridi

Poroba kralja Salmana v Riadu. Foto Fayez Nureldine Afp

New York – Strelec, ki je v mornariškem letalskem oporišču Pensacola na ameriški Floridi ubil tri ljudi in jih osem ranil, je bil vojaški pilot iz Savdske Arabije na urjenju v ZDA. Podporočnika, kot so ga navedli pri televizijski postaji NBC, so ubili policisti.Republikanski kongresnik s Floridev poboju vidi teroristično dejanje in res je preiskavo že prevzela zvezna policija FBI. Preiskujejo tudi možnost terorizma in guvernerod Savdske Arabije pričakuje odgovore.je po telefonu že poklical predsednika, kot je ta sporočil po Twitterju. Izrazil je sožalje družinam ubitih in ranjenih.V oporišču Pensacola deluje 16 tisoč vojakov in 7400 civilistov, njihov muzej mornariške aviacije je priljubljen cilj turistov. Le dva dni pred streljanjem na Floridi je ameriški vojakv havajski mornariški ladjedelnici Pearl Harbor ubil dva civilista, preden je orožje usmeril proti sebi. Po poročilih ameriških medijev so ga predpostavljeni pred tem kaznovali zaradi prestopkov.