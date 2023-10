Saviano mora Giorgii Meloni zaradi razžalitve plačati tisoč evrov

Sodišče v Rimu je italijanskega novinarja in pisatelja Roberta Saviana obsodilo na plačilo globe v višini tisoč evrov zaradi razžalitve predsednice vlade Giorgie Meloni. Sodišče se je tako zadovoljilo s simbolično kaznijo, medtem ko je tožilec zahteval denarno kazen v višini 10.000, odvetniki Melonijeve pa odškodnino v višini 75.000 evrov.

Saviano, ki je znan po knjigi Gomora o delovanju neapeljske mafije, je Giorgio Meloni decembra 2020, ko še ni bila premierka, v televizijskem intervjuju označil za prasico (bastarda), ko je govorila o utopitvah migrantov in bila kritična do nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante.

Podobne besede je takrat namenil tudi sedanjemu ministru za promet in vodji desničarske stranke Liga Matteu Salviniju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

»Vlada poskuša ustrahovati tiste, ki razkrivajo njene laži,« je po sojenju dejal Saviano. »Ob absurdu, da me je pred sodišče pripeljala premierka, ker sem jo kritiziral, za pisatelja ni večje časti, kot to, da imajo njegove besede takšno moč. Ko se bodo nekega dne spraševali, kako je bilo mogoče, da so vsi ti ljudje umrli na morju, mojega imena ne bo med sokrivci,« pa je poudaril pred izrekom sodbe.

Proces proti Savianu se je pred sodiščem v Rimu začel 16. novembra lani. Organizacije za svobodo tiska so odtlej večkrat kritizirale dejstvo, da je obrekovanje v Italiji kaznivo dejanje. Pisatelja sicer čaka še en sodni proces, ker je Salvinija ob neki drugi priložnosti označil za ministra podzemlja.