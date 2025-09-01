Scania bo na Švedskem ukinila 750 delovnih mest

Švedski proizvajalec tovornih vozil in avtobusov Scania, ki je del nemške skupine Volkswagen, bo na Švedskem ukinil 750 delovnih mest. Kot razlog so v družbi navedli nujnost prilagajanja na nove tržne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Scania bo ukinila okoli 400 delovnih mest na kadrovskih oddelkih in okoli 300 v poslovnih enotah, ne bo pa odpuščanj v proizvodnji.

Da bi v prihodnje ostali močni, se moramo prilagoditi, razviti svoj način dela in pregledati, kako smo organizirani, so zapisali v sporočilu.

Kako so se tržne razmere spremenile, v Scanii, ki po svetu zaposluje skupno 59.000 ljudi, niso pojasnili, poroča AFP.

Družba Traton, ki združuje Volkswagnovo proizvodnjo tovornih vozil in avtobusov pod znamkami Scania, MAN, International, Volkswagen Truck & Bus, IC Bus in Neoplan, je julija objavila, da je v prvem polletju letos medletno prodala za štiri odstotke manj vozil ter da se sooča z negotovostjo svojih ameriških strank zaradi carin.