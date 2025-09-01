  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Scania bo na Švedskem ukinila 750 delovnih mest

    Ukinili bodo okoli 400 delovnih mest na kadrovskih oddelkih in okoli 300 v poslovnih enotah, ne pa tudi v proizvodnji.
    Tovarna Scania v Braziliji. FOTO: Jorge Silva Reuters
    Galerija
    Tovarna Scania v Braziliji. FOTO: Jorge Silva Reuters
    STA
    1. 9. 2025 | 20:41
    1. 9. 2025 | 20:41
    1:34
    A+A-

    Švedski proizvajalec tovornih vozil in avtobusov Scania, ki je del nemške skupine Volkswagen, bo na Švedskem ukinil 750 delovnih mest. Kot razlog so v družbi navedli nujnost prilagajanja na nove tržne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Scania bo ukinila okoli 400 delovnih mest na kadrovskih oddelkih in okoli 300 v poslovnih enotah, ne bo pa odpuščanj v proizvodnji.

    image_alt
    Najvišjo ceno Trumpove trgovinske vojne plačujejo proizvajalci avtomobilov

    Da bi v prihodnje ostali močni, se moramo prilagoditi, razviti svoj način dela in pregledati, kako smo organizirani, so zapisali v sporočilu.

    Kako so se tržne razmere spremenile, v Scanii, ki po svetu zaposluje skupno 59.000 ljudi, niso pojasnili, poroča AFP.

    Družba Traton, ki združuje Volkswagnovo proizvodnjo tovornih vozil in avtobusov pod znamkami Scania, MAN, International, Volkswagen Truck & Bus, IC Bus in Neoplan, je julija objavila, da je v prvem polletju letos medletno prodala za štiri odstotke manj vozil ter da se sooča z negotovostjo svojih ameriških strank zaradi carin.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    3 milijone brezposelnih

    Največ brezposelnih v desetletju, a tudi premalo kadra

    Že skoraj tri leta recesije je začelo puščati sledi na trgu dela.
    Barbara Zimic 1. 9. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nemčija

    Bi lahko orožarska industrija pomagala Nemcem izplavati iz krize?

    Nemška industrija se pomika od sestavljanja avtomobilov k izdelavi dronov.
    Barbara Zimic 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PhotoTuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Najvišjo ceno Trumpove trgovinske vojne plačujejo proizvajalci avtomobilov

    Velika trojica – Ford, GM in Stellantis – napoveduje, da jih bo novi carinski režim letos stal sedem milijard dolarjev.
    12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ScaniaNemčijaŠvedska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Gluha ušesa v Bruslju

    Tudi nova pobuda za dostopen splav bo pri demokratičnosti odločanja v EU težko privedla do kakšnega premika.
    Peter Žerjavič 1. 9. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avtomobilska industrija

    Scania bo na Švedskem ukinila 750 delovnih mest

    Ukinili bodo okoli 400 delovnih mest na kadrovskih oddelkih in okoli 300 v poslovnih enotah, ne pa tudi v proizvodnji.
    1. 9. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

    Še ne 21-letni Isack Hadjar se je v Zandvoortu veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v formuli 1.
    Miha Šimnovec 1. 9. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Strateški forum

    Golob: Marta Kos se bo morala boriti proti vetru nevednosti

    Visoke goste so že drugo leto zapored pričakali protestniki, ki so pozivali h koncu genocida v Gazi.
    Jure Kosec 1. 9. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V okviru programa sprejema prispela prva skupina - 47 Afganistancev

    Vprašanje sprejema je postalo posebej pereče, ko so pakistanske oblasti začele deportirati Afganistance, ki so čakali na odhod v Nemčijo, nazaj v Afganistan.
    1. 9. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

    Še ne 21-letni Isack Hadjar se je v Zandvoortu veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v formuli 1.
    Miha Šimnovec 1. 9. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Strateški forum

    Golob: Marta Kos se bo morala boriti proti vetru nevednosti

    Visoke goste so že drugo leto zapored pričakali protestniki, ki so pozivali h koncu genocida v Gazi.
    Jure Kosec 1. 9. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V okviru programa sprejema prispela prva skupina - 47 Afganistancev

    Vprašanje sprejema je postalo posebej pereče, ko so pakistanske oblasti začele deportirati Afganistance, ki so čakali na odhod v Nemčijo, nazaj v Afganistan.
    1. 9. 2025 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo