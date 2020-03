Schengen bo zaprl vrata

Bruselj – V EU bo vpeljan strog režim za vstop državljanov tretjih držav. Tako bo prepoved vstopa veljala za vse, ki niso na nujnih poteh.To je voditeljem držav članic EU, ki se bodo na videokonferenci sestali jutri, predlagala predsednica evropske komisije . Omejitve za vstop za bodo veljale 30 dni, ukrep se lahko podaljša.Izjeme za potovanje čez mejo bodo veljale osebe z dolgotrajnim bivališčem v Uniji, sorodnike državljanov, diplomate, zdravnike, medicinske sestre, strokovnjake. Izjema bodo tudi ljudje, ki prevažajo blago, in čezmejni delavci.Da bi bil ukrep učinkovit, bi ga morale uporabljati tudi štiri schengenske pridružene države. To so Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Veljal bo tudi v članicah EU, ki niso v schengnu (Bolgarija, Ciper, Hrvaška in Romunija).Ukrep bodo sicer morale izvajati same države članice. Ursula von der Leyen je z ukrepom že seznanila članice G7. Ameriški predsednikprejšnji teden pri svoji prepovedi poletov za potnike iz EU tega ni naredil.»Naš zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom,« je pojasnila predsednica evropske komisije. Tako da lahko z manj potovanji učinkoviteje zajezimo širjenje koronavirusa.Evropska komisija je pripravila smernice za upravljanje meja s ciljem varovanja zdravja ob ohranjanju celovitosti notranjega trga EU Tako naj bi bili na notranjih mejah zagotovljeni posebni pasovi za čezmejni transport ključnih stvari , kot sta hrana ali medicinska oprema. Preprečili bi tudi motnje v nabavnih verigah.Na notranjih schengenskih mejah skladno z bruseljskimi smernicami sicer ljudem ne bi zavračali vstopa, temveč bi bolnim zagotovili oskrbo. Države lahko vpeljejo zahtevo za samoizolacijo za tuje državljane, ki pridejo čez mejo, a samo, če enako zahtevajo od svojih državljanov.