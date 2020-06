Schengenska Evropa bo odprla vrata

Bruselj – Evropska komisija je danes priporočila schengenskim državam, da do 15. junija odpravijo nadzor na notranjih mejah v zvezi s covidom-19 in podaljšajo omejitve za nebistvena potovanja v EU do konca meseca. Poleg tega je pripravila okvir za postopno odpravo omejitev za tretje države s 1. julijem.



»Mednarodna potovanja so ključna za turizem in podjetja ter ponovno povezovanje družin in prijateljev,« je sporočila evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. V Uniji naj bi sicer ostali pazljivi, a prišel je čas za konkretne priprave za ukinitev omejitev za države, ki imajo podobne razmere kot v EU.



Kot pojasnjujejo, ostajajo zdravstvene razmere v nekaterih tretjih državah kritične. Zato še ne predlagajo splošne odprave omejitev potovanj.



Države, za katere bodo odpravljene, naj bi izbrali na podlagi načel in objektivnih meril. To so zdravstvene razmere, sposobnost za uporabo zajezitvenih ukrepov in vzajemnost.



Za države, za katerih bodo omejitve še veljale, priporočajo razširitev kategorij potnikov, denimo na mednarodne študente. Podobno naj bi veljalo za visoko usposobljene delavce.



V evropski komisiji pričakujejo, da bi ravnanje na zunanji meji za njegovo učinkovitost moralo biti usklajeno in enotno. Države članice bi se morale uskladiti o seznamu države, za katero bodo omejitve odpravljene že 1. julija.



Priporočajo tudi odpravo omejitev za Albanijo, BiH, Črno goro, Kosovo, Severno Makedonijo in Srbijo s 1. julijem pod pogojem, da je epidemiološki položaj v njih podoben ali boljši kot v EU.



Bruselj poziva države članice tudi k enotnim postopkom glede ponovnega zagona izdaje vizumov.