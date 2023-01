Scholz znova pod pritiskom zaradi (ne)dobav Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Vse več zaveznic podpira dobavo tankov tipa Leopard 2 Ukrajini, s čimer se je Nemčija znova znašla v položaju, ko ji številne države očitajo zavlačevanje. Poljska in Velika Britanija sta že dejali, da sta pripravljeni dobaviti omenjene tanke, podporo pa so potiho izrazili tudi v Parizu. Dobave podpirajo tudi nemški Zeleni in liberalna FDP, pa največja opozicijska CDU, s čimer se je Scholzeva SPD znova znašla v nelagodnem položaju.