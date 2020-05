Še 2,1 milijonov ameriških prosilcev nadomestila za brezposelnost

New York – V minulem tednu je število Američanov brez dela naraslo še za 2,1 milijona ljudi, pa čeprav gostilne, trgovine in tpovarne počasi odpirajo svoja vrata. V dveh mesecih po izbruhu pandemije novega koronavirusa je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo že več kot štirideset milijonov Američanov.Hitrost povečevanja brezposelnosti pa se že več tednov zmanjšuje po žalostnem rekordu skoraj sedmih milijonov prosilcev nadomestil konec marca, v tednu do 16. maja jih je bilo 2,4 milijona . Kevin Hasslett iz sveta gospodarskih svetovalcev predsednikapričakuje do 23 odstotno stopnjo breposelnosti, ki naj bi se že v juniju začela zmanjševati, a do konca leta ostala dvoštevilčna. Ameriška vlada načrtuje tudi nov rešilni paket za gospodarstvo in prebivalstvo.