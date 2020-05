Še 2,4 milijona Američanov prosi za nadomestilo za brezposelnost

Pripravljanje škatel s hrano v marylandskem Laurelu, kjer kmetje pomagajo družinam. Foto Saul Loeb Afp

New York – Kriza zaradi pandemije novega koronavirusa še naprej močno načenja ameriško gospodarstvo in po statistikah ministrstva za delo je v minulem tednu za nadomestila za brezposelnost zaprosilo še 2,4 milijona Američanov. Od uvedbe karantene je delo izgubilo že 38,6 milijona ljudi.Statistike za teden do 16. maja res kažejo za skoraj 250 tisoč manjši porast prosilcev pomoči zaradi izgube dela kot v tednu pred tem in tudi sicer so majske številke bistveno nižje od skoraj sedmih milijonov novih brezposelnih v zadnjem tednu marca, a se ameriško gospodarstvo odpira le počasi. V številnih zveznih državah, ki v federalnih ZDA odločajo od teh vprašanjih, se še naprej bojijo naraščanja števila smrtnih primerov, drugje si belijo glave, kako varno organizirati proizvodnjo in delo lokalov in trgovin.Nekateri ekonomisti se bojijo tudi negativnega učinka visokih nadomestil za brezposelnost v času krize. Šeststo dolarjev na teden iz zveznega paketa pomoči poleg nadomestil za brezposelnost iz blagajn zveznih držav mnogim Američanom do konca julija prinaša več denarja, kot pa bi ga dobili z vračanjem na delo.