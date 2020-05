Še 3,2 milijona ameriških brezposelnih

New York – ZDA so v zadnjem tednu dobile še 3,2 milijona novih brezposelnih, kar pomeni, da je od prvih osamitvenih ukrepov iz sredine marca brez dela ostalo 33,5 milijona ljudi. V tednu do drugega aprila pa je za nadomestila za brezposelnost vendarle zaprosilo skoraj sedemsto tisoč ljudi manj kot v tednu pred tem in slišati je že domneve, da bo brezposelnost zaradi pandemije novega koronavirusa ta mesec dosegla vrhunec. Del gospodarstva, ki ne velja za nujnega, je že prej zaprl svoja vrata, številne zvezne države pa so ga zdaj začele postopno odpirati.V zdravstveni krizi ameriški brezposelni poleg drugih nadomestil dobivajo še 600 dolarjev na teden.