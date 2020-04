Še 4,4, milijona novih ameriških brezposelnih

New York – Že prej rekordni brezposelnosti zaradi divjanja novega koronavirusa so v ZDA v zadnjem tednu dodali še 4,4 milijona novih iskalcev dela. Največja gospodarska sila sveta je v zadnjih petih tednih izgubila 26 milijonov delovnih mest, sezonsko usklajena stopnja brezposelnosti pa se je povzpela na enajst odstotkov.



To je največ od začetka meritev brezposelnosti, v ameriškem ministrstvu za delo pa vendarle sporočajo, da so v tednu do osemnajstega aprila izgubili 810.000 manj delovnih mest kot v tednu pred tem. Gre za prvo zmanjšanje povečevanja v zadnjih tednih, a so zdaj poleg tradicionalnih delavcev vse bolj v nevarnosti tako imenovani beli ovratniki kot odvetniki, računovodje in svetovalci.



Ameriški brezposelni lahko v prihodnjih mesecih računajo na dodatnih 600 dolarjev podpore na teden, vlada pa upa, da bo pri premagovanju rekordne brezposelnosti pomagala velikopotezna pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ke ne bodo odpuščala.