Ključno je, ali bo Kitajska odpravila zavore za izvoz redkih zemeljskih kovin

V nadaljevanju preberite:

Kljub podaljšanemu premirju med največjima gospodarskima silama sveta še vedno ostajajo v veljavi razmeroma visoke carine: povprečnih 54,9 odstotka na uvoz kitajskega blaga v Ameriko oziroma 32,6 odstotka na uvoz ameriških izdelkov na Kitajsko, pa vendar se ni uresničila grožnja s 145-odstotnimi carinami.

Trgovinsko premirje med Ameriko in Kitajsko bo trajalo še 90 dni. Ta novica je bila objavljena v torek v skupni izjavi obeh strani po zadnjem krogu pogajanj v Stockholmu.

Že množica špekulacij o tem, ali, kdaj in kje se bosta sestala dva najmočnejša človeka sveta, kaže na visoko stopnjo negotovosti, v kateri živimo. Tukaj namreč ne gre za usklajevanje protokolarnih scenografij izjemno pomembnega dvostranskega vrhunskega srečanja, temveč za ključno vprašanje: imata Trump in Xi nasploh prostor za dialog, kompromis in dogovor, in to ne samo, kar zadeva trgovino in carine, ampak tudi glede vprašanja globalnega miru, zasnove varnosti in splošnega stanja svetovne ureditve, ki jo je Amerika ustvarila, Kitajska pa modificirala?