Se bo Slovenija jeseni ognila bruseljskemu postopku?

V evropskem fiskalnem odboru (EFB) opozarjajo, da Bruselj preveč popustljivo ukrepa proti državam članicam, ki kršijo proračunska pravila, s tem pa spodkopava njihovo verodostojnost. Predsednik EFB Pieter Hasekamp je kot primer navedel Slovenijo. Evropska komisija se junija ni odločila za sprožitev postopka, »čeprav so bili tehnično izpolnjeni pogoji zanj«.

Na drugem področju ocenjevanja – spoštovanju fiskalnih pravil, ki po prenovi pakta za stabilnost in rast temelji na analizi rasti neto odhodkov – je evropska komisija junija ugotovila, da slovenske javne finance lani niso bile skladne s pravili. Za letos so v Bruslju ocenili, da obstaja tveganje hujše, materialne kršitve.