Še brez odločitve v tekmi za predsedniški položaj

Drugi krog predsedniških volitev v Urugvaju v nedeljo še ni prinesel odločitve. Dvoboj med kandidatom vladajoče leve stranke FAin desnosredinskimje pretesen, da bi že lahko razglasili zmagovalca, je sporočilo volilno sodišče.Po preštetju 98,8 odstotka glasovnic je razlika med tekmecema zgolj odstotna točka. Nekdanji senator Lacalle Pou, sicer sin nekdanjega predsednika, naj bi pred Martinezom vodil za zgolj 30.000 glasov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V prvem krogu 27. oktobra je sicer največ glasov dobil Martinez - 39 odstotkov, Lacalle Pou pa 29. A drugi konservativni kandidati, ki so po prvem krogu izpadli, so svojo podporo dali desnemu kandidatu, s čimer so se možnosti Lacalla Pouja močno okrepile.Urugvajci so na volitvah izbirali naslednika dosedanjega levičarskega predsednika Tabara Vazqueza. Državi levica vlada že 14 let in zmaga Lacalla Pouja bi bila precejšnje presenečenje in znamenje vladajoči stranki Široka fronta (FA).Ta je sicer 27. oktobra, ko so ob prvem krogu predsedniških volitev potekale tudi parlamentarne volitve, izgubila absolutno večino v parlamentu.Podporniki stranki sicer priznavajo zasluge za zmanjšanje revščine in uvedbo naprednih družbenih reform, ki so omogočile, da je Urugvaj postal ena najbolj egalitarnih družb v Latinski Ameriki. V državi s 3,5 milijona prebivalcev ne poznajo ekstremne revščine, po navedbah Svetovne banke pa imajo močan srednji razred, ki predstavlja več kot 60 odstotkov prebivalstva.Vendar pa se je v Urugvaju močno okrepila stopnja kriminala, zastala je tudi gospodarska rast, zato si mnogi Urugvajci želijo sprememb na oblasti.Urugvaj je dolgo veljal za utrdbo miru in stabilnosti v sicer turbulentni regiji, a so tudi tam v zadnjem letu zabeležili slabše varnostne razmere. V lanskem letu so na primer zabeležili 414 umorov, kar je 45 odstotkov več kot leta 2017.