Še en korak k oblikovanju evropskega režima deportacij

Pred junijskim začetkom uporabe migracijsko-azilnega pakta bo Evropska unija sprejela ukrepe na področju, na katerem je bila doslej še posebej neučinkovita – pri vračanju ljudi brez pravice do bivanja v Evropi domov. Nova pravila o hitrem vračanju veljajo za zadnji steber novega sistema. Pod streho bodo predvidoma do sredine leta.

Socialisti bentijo, da so predlagane rešitve v evropskem parlamentu rezultat skrb zbujajočega političnega zavezništva in nepreglednih pogajanj med EPP in skrajno desnico. »Bolj kot evropske vrednote ga navdihujeta politika Trumpove administracije in režim deportacij v slogu ICE,« so bentili.