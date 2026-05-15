Še en Netanjahujev makiavelistični manever

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu se je – z delom svoje skrajno desne, mesijanske koalicije – odločil, da si bo sam izbral trenutek, ko bodo volivci odločali o nadaljnji usodi njegove, v skupnem seštevku zdaj že osemnajstletne vladavine. Zato je šest izraelskih strank v knesetu predstavilo predlog zakona o predčasnih volitvah, o katerem bodo izraelski poslanci glasovali 20. maja. Skoraj ni dvoma, da bo zakon sprejet, kar pomeni, da morajo predčasne parlamentarne volitve v Izraelu po zakonu izvesti v devetdesetih dneh.

Predčasne parlamentarne volitve bodo v Izraelu najverjetneje v drugi polovici avgusta – torej le dva meseca prej, kot bi morale biti redne (27. oktober). Na prvo žogo vse skupaj zveni nesmiselno, toda v še enem turbomakiavelističnem poskusu političnega preživetja Benjamina Netanjahuja se skriva pretanjena politična taktika. Poveljnik genocida v Gazi, etničnega čiščenja na okupiranem Zahodnem bregu, kraje zemlje in vode v južnem Libanonu ter pobudnik ameriško-izraelske vojne proti Iranu si želi sam izbrati datum volitev in tako še naprej v celoti diktirati tempo politične igre v Izraelu.