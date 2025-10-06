Še en odstop vlade, tudi Macrona že pečejo na ražnju

V nadaljevanju preberite:

Nobena stranka se ni bila pripravljena pogajati, je včeraj po odstopu povedal novi francoski premier Sébastien Lecornu, ki je dobil mandat v nedeljo zvečer. V ponedeljek dopoldne je ugotovil, da se nima s kom pogovarjati. Nobena izmed strank ni bila pripravljena popustiti, nasprotno, njihove zahteve so bile ostre. Skrajna desnica in trda levica družno zahtevata parlamentarne volitve in celo odstop predsednika Emmanuela Macrona. Tako so stranke odgovorile, ko jim je Lecornu ponudil seznam ministrov, ki je približno tak kot v prejšnji vladi.