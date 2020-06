Še en policijski uboj temnopoltega Američana

Županja Atlante Keisha Lance (spodaj desno) je skupaj s Stacey Abrams ter senatorkama Kamalo Harris in Val Demings med najpogosteje omenjanimi kandidatkami za demokratsko podpredsednico. Foto Paras Griffin Afp

New York – Belopolti policist je končal življenje še enega temnopoltega Američana, v Atlanti je bil v bližini neke restavracije v petek zvečer ubit 27-letni. Zaradi tega je že odstopila načelnica policije glavnega mesta Georgije.Brooks je zaspal v avtomobilu na vozišču restavracije Wendy's ter s tem oviral dostop drugih do okenca za naročila hrane in nekdo je poklical policijo. Test je pokazal alkoholiziranost, mladi moški pa je poskušal pobegniti ter je med prerivanjem enemu od policistov odvzel električni paralizator. Video posnetki soočenja pred restavracijo kažejo Brooksa, ki je med bežanjem odvzeti paralizator usmeril proti policistu, ta pa je segel po strelnem orožju. Nekaj trenutkov kasneje je slišati strele. Ranjenca so prepeljali v bolnišnico, a je po operaciji umrl.Brooksova sestra je na spletni strani za prostovoljne prispevke že začela zbirati sredstva, v soboto pa so se na prizorišču zbrali protestniki gibanja »Življenja temnopoltih štejejo«. Njihovi plakati so spomnili tudi na smrtmed policijsko aretacijo 25.maja v Minneapolisu, ki je sprožila množične demonstracije po vseh ZDA in ponekod v svetu, med mesti, v katerih so požigali policijske avtomobile, pa je bila tudi prestolnica Georgije.Policisti iz Atlante, a v tem primeru vsi temnopolti razen enega, so bili te dni na časopisnih naslovnicah že zaradi uporabe električnih paralizatorjev proti študentskemu paru, ki je bil zunaj v času policijske ure, uvedene zaradi nemirov po Floydovi smrti. Zaradi uboja Raysharda Brooksa je že odstopila načelnica policije, odstop je naznanila županja, ki jo omenjajo kot resno kandidatko za podpredsednico demokratskega predsedniškega favorita Joeja Bidna.Ponekod v ZDA se že širi gibanje za razpustitev policije, v Seattlu pa je še vedno tako imenovana avtonomna cona Capitol Hilla , kjer policiji z barikadami preprečujejo vstop.