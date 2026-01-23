Še en premor v rokoborbi med Evropo in Trumpom

»Več moramo narediti za neodvisno Evropo. To se ne zgodi čez noč. Je težko delo,« je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen po izrednem vrhu EU potegnila enega od naukov iz grenlandske krize. Prepričana je, da EU za neodvisnost potrebuje varnostno infrastrukturo in ­gospodarsko moč.

Rdeča nit ocen voditeljev je bila, da je k temu največ prispevala odločna drža EU, njena enotnost in vzdržnost pri dejanjih, ki bi lahko položaj še zaostrila. Pokazala je, da je v politični rokoborbi z ZDA pripravljena uporabiti svojo gospodarsko moč. Trump si ne glede na svoje nastopaštvo ne more privoščiti trgovinske vojne.