Še en sodni udarec po Donaldu Trumpu

Newyorški sodnik je razsodil, da je prejšnji republikanski predsednik Donald Trump leta lagal o svojem premoženju ter si tako pridobival ugodna bančna posojila za svoje nepremičninske in druge posle. Po prepričanju sodnika Arthurja Engorona in tožilke Letitie James so to poslovne prevare, ukaz odpoklica nekaterih dovoljenj za poslovanje pa lahko ohromi delovanje Trump Organization v domačem mestu in zvezni državi.

Ponovni republikanski predsedniški kandidat je na svojem družbenem omrežju govoril o »žalostnem dnevu« za newyorški sistem pravice, ki se namesto z umori in drugimi nasilnimi zločinskimi dejanji ukvarja z njegovim »perfektnim« poslovanjem. »Zaradi takšnega pravosodnega obnašanja tisoči podjetij bežijo iz New Yorka, medtem ko se praktično nihče ne vreča v mesto in državo.« Civilni proces se bo začel oktobra in trajal do konca leta. Po prepričanju tožilke Jamesove je Trump vrednost floridskega posestva Mar-a-Lago, newyorškega nebotičnika z nazivom Trump Tower in druge lastnine napihnil za okrogli dve milijardi dolarjev, na teh temeljih pa naj bi si poleg poslovne gradil politično kariero. Tožilka zahteva 250 milijonov dolarjev odškodnine ter prepoved poslovnega delovanja v njegovem domačem New Yorku.

Tožilka zvezne države New York Letitia James je morala sprožiti civilni proces, ker je bil zavrnjen kriminalni. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Civilni proces pa je morala sprožiti zato, ker je bil zavrnjen kriminalni, in Trump se brani, da ni nobenih dokazov za škodo nad prebivalstvom. Več točk obtožnice naj bi že zastarelo. Svoja podjetja, ki jih je med zasledovanjem politične kariere predal v vodenje sinov Erica in Dona mlajšega, je primerjal z neprecenljivo sliko Mono Liso, njegovo domovanje in klub Mar-a-Lago pa naj bi bila najboljša lokacija.

Proti Trumpu poteka tudi vrsta drugih procesov, dva od njih zaradi domnevnega spreobračanja volilnih rezultatov. Vsi po vrsti pa so doslej le še povečevali njegovo priljubljenost. Prepričljivo vodi v republikanski tekmi za predsedniško imenovanje za volitve prihodnje leto, po nedavni raziskavi javnega mnenje naj bi bil za deset odstotnih točk tudi pred demokratskim predsednikom ter sedanjim vodilnim predsedniškim kandidatom svoje stranke Joejem Bidnom.

Po prepričanju tožilke je Trump vrednost posestva Mar-a-Lago, Trump Towerja in druge lastnine napihnil za dve milijardi dolarjev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Velik del Američanov je sklenil, da pravosodne in druge oblasti z izvorom v demokratski stranki ne izbirajo sredstev za obračunavanje z zanje najnevarnejšim političnim tekmecem, medtem ko prikrivajo dvomljive finančne posle demokratskega »prvega sina« Hunterja Bidna v tujini. Ta naj bi v Ukrajini, Kitajski, Romuniji in marsikje drugje prodajal vpliv svojega očeta iz podpredsedniških časov v administraciji Baracka Obame, obtožujejo republikanski preiskovalci.

Med drugim naj bi mu pekinška banka nakazala 250 tisoč dolarjev in to na delawarski naslov sedanjega predsednika ZDA. Biden je med predsedniško kampanjo zanikal dobičke svoje družine iz Kitajske, republikanci pa sumijo, da so predsednik in njegovi družinski člani na račune slamnatih podjetij pridobili petdeset milijonov dolarjev.