Še en sporni uboj neoboroženega temnopoltega Američana

Mesto uboja temnopoltega mladeniča. Foto Sean Rayford Afp

Nekateri krivdo pripisujejo tudi retoriki, ki jo spodbuja republikanski predsednik Donald Trump. Foto Mark Wallheiser Afp - International News Agency

New York – Petindvajsetletnije po zagotovilu svoje matere 23. februarja samo tekel po Brunswicku v Georgiji, ko sta ga oče in sininzasledovala in ga je zadnji ustrelil. Gre za še en uboj temnopoltega Američana s strani samozvanih belskih varuhov reda in mnogi zahtevajo pravico.V strahu, da bo uboj neoboroženega afriškega Američana spet enkrat ostal nekaznovan, so se oglasile številne znane osebnosti kot glasbenikiin, televizijska zvezdapa se je udeležila 2,26 milje dolgega pohoda v čast šestindvajsetega rojstnega dne, ki bi ga pokojni praznoval pred nekaj dnevi. In res območni tožilec več kot dva meseca ni zahteval aretacije nekdanjega policista Gregoryja McMichaela in njegovega sina, zaprli so ju šele po ogorčenem protestu javnosti. Georgijske oblasti so preiskavo zdaj predale zveznim.Nekaj dvoma v trditve, da je Ahmaud Arbery samo tekel po soseščini, vzbuja drug posnetek, ki kaže njegov kratek vstop v garažo nedograjene hiše, a je njegov oče opozoril, da se ob morebitnem prestopku pokliče policijo, McMichaelova pa sta njegovega sina zasledovala kot žival. McMichael starejši je po pisanju lokalnih medijev sodeloval v enem od prejšnjih policijskih pregonov Ahmauda Arberyja, ki je pri devetnajstih letih na košarkaško tekmo v svoji šoli prinesel strelno orožje, leta 2018 pa so ga aretirali zaradi kraje v trgovini.Po prepričanju njegove družine ti mladostni prestopki nimajo nič s sodobnim linčem, ki je zahteval življenje njihovega sina. Policijska poročila tudi niso potrdila navedb obtožencev uboja o vrsti nedavnih vlomov v soseščini, res pa je lastnik nedograjene hiše, v katero je vstopil temnopolti mladenič, povedal, da ni prijavil nedavne kraje ribiške opreme. McMichaelova pravita, da sta Arberyja zasledovala zaradi takšnih sumov, po njunih interpretacijah pa je pokojni napadel Travisa McMichaela, ki naj bi ga ustrelil v samoobrambi. Dejanje je na prenosnem telefonu snemal njun sosed, ki mu je neznanec v soseščini tudi pritegnil pozornost.Protestniki po vseh ZDA pa verjamejo, da je Ahmaud Arbery z življenjem plačal barvo svoje kože in županja Atlantedel odgovornosti pripisuje retoriki Bele hiše. Ljudje, ki so nagnjeni k rasizmu, zaradi tega izražajo svoja nagnjenja na načine, ki jih drugače v letu 2020 ne bi videli, je prepričana temnopolta demokratka. A je tudi republikanski predsednikuboj označil za skrb vzbujajočega ter družini in prijateljem izrazil sožalje, za republikanskega guvernerja Georgijepa je posnetek grozljiv, po njegovem si prebivalci zvezne države zaslužijo odgovore.Medtem pa so nedaleč od Brunswicka aretirali dvajsetletnika, ki je na Facebooku grozil protestnikom, v soboto pa so se v mestu zbrali oboroženi pripadniki gibanja Črni panterji.