Še ena ameriška noč protestov in požigov

Policijska enota v Los Angelesu. Foto Patrick T. Fallon Reuters

New York – Slab teden po policijskem uboju temnopoltegav Minneapolisu so številna ameriška mesta doživela še eno noč nasilnih protestov. V največjem mestu Minnesote, kjer je skupina policistov Floyda pritiskala ob tla do njegove smrti, posreduje nacionalna garda, v Los Angelesu, Atlanti, Chicagu in več drugih mestih so razglasili policijsko uro.V newyorškem Brooklynu so aretirali več sto ljudi, med njimi mlado žensko iz severnega dela države New York, ki je v petek v policijski kombi vrgla molotovko. Samo po naključju ni ubila štirih policistov, ki so sedeli v njem, v kalifornijskem Oaklandu pa je življenje izgubil policist, na katerega so streljali iz množice protestnikov.Po vseh ZDA so tudi sinoči zažigali policijske avtomobile, v St. Louisu je voznik FedExa, ki je zašel med proteste, do smrti povozil udeleženca. V prestolnici Washington so se protestniki ponovno prebijali proti Beli hiši, ki so jo v petek za nekaj časa celo zaprli in vojsko dvignili v stanje pripravljenosti.Pravosodni ministerje »anarhističnim in skrajno levičarskim skrajnežem« zagrozil z zakonodajo iz leta 1968, ki za nasilne demonstracije predvideva do pet let zapora, odslej bo prepovedano tudi prestopanje meja zveznih držav za udeleževanje demonstracij.Tudi nekateri drugi ameriški politiki za nasilne proteste v Minneapolisu in drugih krajih dolžijo prišleke od drugod in poudarjajo, da so mirne demonstracije dovoljene, nasilnih pa ne bodo dovoljevali. Vse glasneje se pritožujejo tudi številni, ki hočejo dostojanstveno protestirati za življenja afriških Američanov, pa požigalci in drugi nasilneži njihovo sporočilo belski Ameriki potiskajo v ozadje.