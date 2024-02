Še ena drakonska kazen za Donalda Trumpa v New Yorku

Prejšnji ameriški predsednik Donald Trump bo moral zaradi napihovanja vrednosti svojih nepremičnin in druge lastnine plačati 355 milijonov dolarjev kazni ter tri leta ne bo smel poslovati v zvezni državi New York. Njegova odvetnica Alina Habba je že pred razglasitvijo obsodbe napovedala pritožbo.

Trump je ogorčen, saj je sodnik Arthur Engoron njega in njegova sinova Erica in Dona mlajšega, ki bosta tudi morala plačati več milijonov dolarjev ter dve leti ne bosta smela poslovati v New Yorku, že pred začetkom procesa spoznal za krive. Pravosodna ministrica zvezne države New Yorek in v tem primeru tudi tožilka Letitia James je na svojih volitvah leta 2018 nastopila z obljubo ukrepanja proti republikanskemu predsedniku..

Newyorška pravosodna ministrica Letitia James. FOTO: Mike Segar/Reuters

Zaradi navajanja vrednosti nepremičnin pri najemanju posojil se ni pritožila Trumpova hišna banka Deutsche Bank niti katera druga, zato se republikanci bojijo mrzlega tuša za vse newyorške investitorje. Ta čas vodilni republikanski predsedniški kandidat je sodnika in tožilko, oba člana demokratske stranke, obsodil skorumpiranosti, temnopolto Letitio James še rasizma. Demokrati pa se veselijo obtožbe v upanju, da bo odvrnila vsaj nekaj neodvisnih in drugih volivcev ter ponovno zmago na novembrskih predsedniških volitvah omogočila njihovemu predsedniku Joeju Bidnu.

Na ameriški desnici so procesi doslej le še povečevali Trumpovo priljubljenost. Za večino njegovih volivcev so ti maščevanje »globoke države« proti edinemu politiku, ki naj bi v skrbi za ljudstvo zastavljal lastno premoženje. Obtožba ne v civilnem niti v kazenskem procesu ne more končati Trumpove predvolilne kampanje in če bo zmagal, bo lahko oprostil samega sebe. Tega ne bi moghel narediti na procesu v Atlanti zaradi obtožb vmešavanja v tamkajšnje volitve, saj je tam pristojna zvezna država Georgija in ne zvezna oblast, v okraju Fulton pa se zapleta zaradi obtožb na račun tožilke Fani Willis.

Tožilka georgijskega okraja Fulton Fani Willis je za Trumpov pregon zaposlila svojega fanta. FOTO: Alyssa Pointer/Reuters

Ta je za vodilnega preiskovalca kljub pomanjkanju primernih izkušenj zaposlila in bogato nagradila svojega fanta Nathana Wada. Temnopolta tožilka je obtožbe proti sebi že prej razglasila za rasizem, dokazov, da je sama plačevala svoj del stroškov za skupna potovanja, pa nima zato, ker vedno plačuje z gotovino. Kot naj bi jo učil oče, ki je tudi pričal, ima pri sebi vedno med pet tisoč in petnajst tisoč dolarjev. Njeno izključitev iz procesa je zahteval Trumpov soobtoženec Mike Roman, ki naj bi pomagal zbrati alternativne elektorje v sedmih zveznih državah in se tako po prepričanju levih pravnikov vmešaval v volitve. Po prepričanju konservativnih pa je to dovoljeno in se je tudi večkrat zgodilo na preteklih ameriških volitvah.