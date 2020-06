Še ena fronta za kitajske in ameriške interese

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je v ponedeljek začela postopek izvolitve novega generalnega direktorja, s čimer se je odprla še ena fronta hladne vojne med Kitajsko in ZDA. Velesili­ bi radi imeli »svojega človeka« na čelu te organizacije, tako da se je merjenje moči že začelo.Vodilno mesto se bo izpraznilo 31. avgusta, ko bo dosedanji direktor WTO Roberto Azevêdo predčasno končal mandat, kar je napovedal prejšnji mesec. Priznal je, da v trgovinski vojni med največjima gospodarstvoma na svetu ne more uspešno voditi te organizacije. Zaradi posledic, ki jih bo v svetovnem gospodarstvu in trgovini pustila za seboj ...