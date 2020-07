Še ena knjiga o prvi dami Melaniji

Knjiga Mary Trump Foto Promocijski Material

New York – Ni še izšla knjiga nečakinje sedanjega predsednika ZDA, že se mora družina Trump bati še enega razkrivanja. Nekdanja tesna prijateljica prve dame slovenskega rodu in svetovalka napoveduje spomine na »najbolj kaotično Belo hišo v zgodovini«.Knjiga »in jaz: moja leta v vlogi zaupnice, svetovalke in prijateljice prve dame« naj bi izšla septembra, avtoricapa se bo s tem pridružila dolgi vrsti podobnih razkrivanj. Nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je svojo knjigo o dogajanju v Ovalni pisarni že izdal, knjigo predsednikove nečakinje Mary Trump pa bo založba zaradi velikega zanimanja prestavila za dva tedna. Trump in njegovi še tožijo, nedavno pa je izšla tudi knjiga Njena umetnost posla« o Melanij i.Zdaj tudi Stephanie Winston Wolkoff obljublja »razkrivajoč in eksplozivni portret« petnajstletnega prijateljstva, ki se ni dobro končalo in tudi knjiga je po poročanju Daily Beasta pretežno negativna. Prijateljstvo se je namreč zaključilo kmalu po Trumpovi selitvi v Belo hišo, potem ko je podjetje Winston Wolkoffove pridobilo 26 milijonov dolarjev za priprave inauguracijskih prireditev. Porabo denarja zanje preiskuje tožilec, Newyorčanka pa verjame, da so ji naredili krivico – in piše knjigo.