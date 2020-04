Še ena zapornica princa Mohameda bin Salmana

Zagovornica človekovih pravic in reform

Kronski princ Mohamed bin Salman je neusmiljen do oporečnikov. FOTO: Handout/reuters

Princ utiša vsakogar, ki mu ni pogodu

Princesaje sestrična sedanjega savdskega vladarja, princavendar v javnosti zadnje leto dni o njej ni bilo glasu in tudi nekateri člani kraljeve družine niso vedeli, kje je in kaj se dogaja z njo. Sedaj pa je preko družabnih omrežij sporočila, da je skupaj s hčerko že skoraj leto dni v zaporu in da nujno potrebuje zdravniško oskrbo. Zato je od bratranca Mohameda bin Salmana zahtevala, da jo izpusti, poroča danes The Guardian.52-letno princeso, ki je ena glasnejših oporečnic absolutističnega savdskega vladarja in svojega bratranca, so zaprli v zapor al-Ha'ir kmalu potem, ko je s hčerjo marca lani hotela odpotovati v Švico. Trdila je, da mora tja zaradi nujnega zdravljenja, toda njeno zasebno letalo ni nikoli poletelo. Sedaj je v zaporu brez obtožnice in brez obsodbe in trdi, da se je njeno zdravstveno stanje medtem že zelo poslabšalo.Sicer je princesa Bassmah glasna zagovornica človekovih pravic in se že dalj časa zavzema za to, da bi Savdska Arabija postala ustavna monarhija, v kateri bi bila izvršna oblast ločena od kraljevskih pristojnosti. Sama je nekaj let živela v Londonu, kjer si je ustvarila poslovno kariero, pred tem se je krajši čas ukvarjala tudi z novinarstvom, kjer je predvsem zagovarjala pravice žensk in človekove pravice nasploh. V kraljevino se je vrnila leta 2015 kot podpornica kraljevske družine, a tudi kot njena notranja kritičarka. Zavzemala se je za savdski umik iz vojne v Jemnu in za reforme v kraljevini.Po oceni Human rights watch je zaprtje princese Bassmah sestavni del vzorca, po katerem princ Mohamed utiša vsakogar, ki mu oporeka. Potem, ko je pred tremi leti iz boja za kraljevski prestol izrinil svojega strica, si tako utrjuje svoj položaj in moč. Marca letos je tako strica bin Najefa indal celo aretirati in ju obtožiti zarote. To sta bila najpomembnejša člana kraljevske družine, ki ju je princ Mohamed do sedaj na takšen način umaknil s poti. Že pred tem je v zadnjih dveh letih enako ravnal z nekaterimi pomembnimi poslovneži, vojaškimi in verskimi voditelji, ki mu niso bili pogodu. Še sedaj pa nad princem visi sum, da je leta 2018 ukazal brutalno umoriti novinarja Džamala Hašodžija v veleposlaništvu Savdske Arabije v Istambulu.