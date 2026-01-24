  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Še ena žrtev protestov v Minneapolisu

    Agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine ICE, ki iščejo ilegalne migrante, spet streljali.
    Napet položaj v Minneapolisu po še eni ustrelitvi s strani agentov ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine ICE. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp
    Napet položaj v Minneapolisu po še eni ustrelitvi s strani agentov ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine ICE. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp
    Barbara Kramžar
    24. 1. 2026 | 19:21
    24. 1. 2026 | 20:02
    3:52
    V začetku januarja je Minneapolis in vse nasprotnike republikanskega predsednika Donalda Trumpa pretresla smrt 37-letne demonstrantke Renee Good pod strelom agenta ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine ICE. Ministrstvo za državljansko varnost je zdaj potrdilo še eno ustrelitev v največjem mestu Minnesote danes zjutraj po lokalnem času. Ogorčena ameriška domača kriza se zaostruje. 

    Za zdaj je znano le, da gre za 37-letnega ameriškega državljana Alexa Jeffreya Prettija, ki naj bi imel pri sebi nabojnike in se upiral aretaciji. V bližini so našli pištolo. Videoposnetki že kažejo zbiranje ljudi zbirajo v vse večjem številu. Priče poročajo o vpitju »ICE go home!«, blokiranju ulice z zabojniki za smeti in gostinskimi mizami in stoli. Agenti ICE odgovarjajo s solzivcem. Pri ministrstvu za državljansko varnost zatrjujejo, da so agentje delovali v strahu za svoja življenja.

    Agenti ICE v pripravljenosti. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp
    Agenti ICE v pripravljenosti. Foto Brandon Bell Getty Images Via Afp

    Trump hoče s silo izgnati ilegalne migrante ter še posebej kriminalne med njimi ter ima za seboj številne Američane. Na portalih za finančne podpore so njegovi nasprotniki zbrali veliko denarja za družino pokojne Renee Good, privrženci pa za agenta ICE, ki jo je ustrelil. In če demokratski župan Minneapolisa Jacob Frey in prav tako demokratski guverner Minnesote Tim Walz pozivata z umiku zveznih agentov, je v ameriških konservativnih krogih slišati vse glasnejše zahteve po razglasitvi izrednega stanja in napotitvi vojske na ulice Minneapolisa. 

    Guverner Minnesota Tim Walz je bil podpredsedniški spremljevalec zadnje demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris. Foto: Tim Evans/Reuters
    Guverner Minnesota Tim Walz je bil podpredsedniški spremljevalec zadnje demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris. Foto: Tim Evans/Reuters

    V ozadju nevarnih zaostritev so radikalno nasprotne predstave o razvoju ameriške družbe. Demokrati zvezno vlado obtožujejo, da brez potrebe zaostruje položaj ter s prstom kažejo na veliko samostojnost ameriških zveznih držav. Republikanci spominjajo, da je obračunavanje z nezakonitimi migracijami v domeni zveznih oblasti in so si demokratsko vodene zvezne države same krive, če mora to urejati ICE. Prejšnji demokratski predsednik Joe Biden je meje odprl več kot deset milijonom prišlekov izven običajnih postopkov, v Minnesoti pa tako kot v številnih drugih demokratsko vodenih zveznih državah ne dovoljujejo niti izgonov kriminalcev med njimi.

    Demokratska kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar. Foto Heather Diehl Getty Images Via Afp
    Demokratska kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar. Foto Heather Diehl Getty Images Via Afp

    Republikanci te obtožujejo tudi gigantskih poneverb zveznih sredstev socialne pomoči. Somalski priseljenci naj bi samo v Minnesoti poneverili devet in več milijard dolarjev, veliko tega denarja naj bi v kovčkih prenesli v afriško domovino. Zaradi  prejemanja pomoči v hrani in drugem za lažne vrtce in domove za upokojence so že obsodili več kot 57 ljudi, proti sto in več potekajo sodni procesi. Trump organizacije tega odkrito obtožuje demokratsko kongresnico somalskega rodu Ilhan Omar, ki naj bi se po njegovih obtožbah za pridobitev ameriškega državljanstva poročila z lastnim bratom. 

    Ilhan Omar govori pred velikim poprtretom ubite protestnice Renee Good. Foto Jonathan Ernst/Reuters
    Ilhan Omar govori pred velikim poprtretom ubite protestnice Renee Good. Foto Jonathan Ernst/Reuters

    Zadnji uboj bo le še zaostril te dileme. Minnesota svojim državljanom dovoljuje nošnjo strelnega orožja v javnosti. Agentje ICE pa so se v minulih dneh pritoževali nad vse agresivnejšimi protestniki. Republikanski podpredsednik J.D. Vance, ki je bil te dni v mestu, pa je presodil proti uvedbi izrednega stanja, veliko število zveznih agentov naj bi obvladovalo položaj. Kmalu bo jasno, ali se ni ta z najnovejšo ustrelitvijo dramatično poslabšal.

    V Minneapolisu je bil te dni podpredsednik J.D. Vance. Foto Jim Watson Via Reuters
    V Minneapolisu je bil te dni podpredsednik J.D. Vance. Foto Jim Watson Via Reuters

