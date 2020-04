FOTO:Še eno izgubljeno desetletje

Italija je tako kot druge evropske države na dobri poti, da v prihajajočih tednih razglasi zmago nad koronavirusom, ki je v Evropi do zdaj zahteval najmanj 100.000 smrtnih žrtev, od tega 25.000 italijanskih, in se pripravi na še bistveno težjo nalogo: iskanje poti iz že druge velike gospodarske krize od vstopa v novo tisočletje.Leta, ki jih države preživijo v recesiji, veljajo za izgubljena, toda z vidika posameznika položaj ni vedno tako bled, kaj šele brezupen. Francesco Illy, denimo, je družbo Illycaffè, svetovno znano proizvajalko kave, ustanovil leta 1933, v času velike depresije. »Preživeli smo svetovno vojno in več ...