Še eno jumbo govorjenje o pomoči Kijevu

Tudi Evropska unija naj bi sledila ZDA pri povečanju dobav orožja in streliva Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo. To je bilo jasno sporočilo s skupnega zasedanja obrambnih in zunanjih ministrov EU – v bruseljskem žargonu poimenovanem jumbo – v Luxembourgu.

Predvsem Nemčija si prizadeva za okrepitev ukrajinske zračne obrambe s sistemi, kot so patrioti. Očitno je pomanjkanje raket za takšne sisteme. Njihova dobava bi morala biti neprekinjena, je opozarjal Borrell. Pozivi k dobavam se v zadnjih dneh množijo.