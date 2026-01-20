Še eno prvo leto Donalda Trumpa

Republikanski predsednik upa na pravočasne sadove svoje gospodarske politike. Rast ameriškega bruto domačega proizvoda v zadnjem četrtletju ocenjujejo na 5,4-odstotno po letni stopnji, v tretjem četrtletju je bila višja od štirih odstotkov. Inflacija, čeprav bližje trem kot dvema odstotkoma, ostaja pod nadzorom, hitro rastejo produktivnost in delavske plače, višje carine so lani prinesle v državno blagajno več kot 260 milijard dolarjev. Obljubljajo oživitev ameriške proizvodnje, cene energije nižajo agresivna vlaganja v njeno proizvodnjo energije. Trump poskuša prepričati Američane tudi z nižjimi davki.

Bo to dovolj za odhod njegovih privržencev na volišča? V globoko razdeljeni javnosti še ni pričakovati prestopanja političnih in ideoloških meja.