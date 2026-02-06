Še eno znano politično ime, ki se je ujelo v škandal Epstein

Norveška je v zvezi z razkritji iz pred kratkim objavljenih dokumentov iz t. i. Epsteinovih dosjejev sprožila preiskavo nekdanjega premiera in generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda. Policija je v četrtek sporočila, da ga zaradi povezav s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom preiskujejo zaradi suma korupcije.

Enota policije za dejanja, povezana s finančnim kriminalom, je preiskavo »hujše korupcije« sprožila na podlagi dejstva, da je Jagland v obdobju, v katerega glede na dokumente segajo stiki med njim in Epsteinom, zasedal tako položaj vodje odbora za podelitev Nobelove nagrade za mir kot generalnega sekretarja Sveta Evrope.

Med drugim bodo preiskali, ali je Jagland v zvezi s svojimi položaji prejel darila, potovanja ali posojila, je sporočila policijska enota, imenovana Okokrim.

Ta je že zaprosila zunanje ministrstvo, da 75-letnemu Jaglandu odvzame imuniteto, ki jo uživa kot nekdanji generalni sekretar Sveta Evrope. Zunanji minister Espen Barth Eide je v četrtek napovedal vložitev ustreznega predloga.

Jaglandov odvetnik je napovedal sodelovanje s preiskavo in zagotovil, da so glede ugotovitev popolnoma mirni.

Jagland je bil od leta 1996 do leta 1997 norveški premier, na čelu Sveta Evrope pa je bil med letoma 2009 in 2019. Med januarjem 2009 in marcem 2015 je tudi predsedoval odboru, ki izbira dobitnika Nobelove nagrade za mir.

Glede na vsebino novih dokumentov iz preiskave Epsteina je imel Jagland tesne stike z njim. Med drugim ga je po poročanju časnika VG prosil za finančno pomoč pri nakupu stanovanja, čeprav je Jagland zatrdil, da je vsa nepremičninska posojila pridobil pri banki.

Thorbjørn Jagland med obiskom Blejskega strateškega foruma. FOTO: Leon Vidic

Na dan je prišlo tudi, da je leta 2018 bival pri Epsteinu v New Yorku, leta 2015 in 2018 pa v njegovem stanovanju v Parizu. Leta 2014 je z družino načrtoval obisk Epsteinovega otoka, a je bil na koncu obisk odpovedan. Na Norveškem prah dviga tudi vsebina njunega dopisovanja, v katerem Jagland med drugim omenja »izjemna dekleta« v Albaniji.

Jagland je za časnik Aftenpost v nedeljo dejal, da je pri vzdrževanju stikov z Epsteinom izkazal »slabo presojo«.

Ni sicer edini Norvežan, ki se je ujel v škandal, čeprav mediji pri tem poudarjajo, da omemba v dokumentih še ne pomeni morebitnih kaznivih ali neprimernih dejanj.

V ponedeljek je vlada v času preiskave suspendirala visoko diplomatko Mono Juul, Svetovni gospodarski forum pa je napovedal preiskavo predsednika, nekdanjega norveškega zunanjega ministra Borgeja Brendeja. Dokumenti razkrivajo tudi prijateljevanje med Epsteinom in norveško princeso Mette-Marit.

Razkritja povzročajo pretrese tudi v drugih državah. Francosko zunanje ministrstvo je v četrtek zaradi stikov z Epsteinom zahtevalo pojasnila od nekdanjega kulturnega ministra Jacka Langa. 85-letnika pozivajo tudi k razmisleku o nadaljnjem vodenju inštituta, posvečenega arabski kulturi.