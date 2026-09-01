Se Falklandski otoki spet spreminjajo v krizno žarišče?

Po Kanadi, ki ji očita ­desetlet­ja­­­ zlorabljanja trgovinskih odnosov, in Danski, ki ji ne priznava suverenosti nad Grenlandijo, ameriški predsednik Donald Trump pogleduje proti še eni tradicionalni zaveznici. »Vedno­ preučujem vsako odločitev, to je le ena od mnogih,« je nedavno odgovoril na vprašanje, ali ponovno pretresa ameriško stališče do britanskih Falkland­skih otokov v južnem Atlantiku,­ do katerih si suverenost lasti tudi Argentina. Arhipelag, zaradi katerega sta se Velika Britanija in Argentina pred več kot štirimi­ desetletji spopadli v vojni, je znova v središču mednarodne pozornosti.

Trumpov republikanski predhodnik Ronald Reagan je bil leta 1982, ko je Argentina poskušala zavzeti Falklande oziroma Malvine, precej manj dvoumen. Njegova administracija je tesni zaveznici, britanski premierki Margaret Thatcher, zagotovila ključne satelitske in druge obveščevalne podatke ter rakete, po potrebi je bila pripravljena odstopiti Britancem celo ameriško helikoptersko desantno ladjo Iwo Jima. Reagan je pozival k mirni rešitvi spora, vendar ni nasprotoval britanski vojaški operaciji, s katero je London ponovno prevzel nadzor nad dvema glavnima otokoma in več sto manjšimi, ki sestavljajo Falklandsko otočje.