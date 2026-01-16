Muskovo omrežje X se je znova sesulo

Platforma X, nekoč Twitter, je znova doživela obsežen svetovni izpad, njegovi uporabniki po svetu so ostali brez storitev tega družbenega omrežja.

Namesto običajnih vsebin so obiskovalci spletne strani X in mobilnih aplikacij naleteli na prazen zaslon, poročajo mednarodni mediji. Tudi na redakciji Dela je bilo tako, okoli 17. ure se je omrežje znova vzpostavilo.

Portal The Independent poroča, da kaže na resnejšo težavo kot pri prejšnjih motnjah, ko se je stran sicer naložila, a objav ni prikazala.

Poročila o težavah so se močno povečala okoli 16. ure po srednjeevropskemčasu. Spletna stran za sledenje Down Detector je zabeležila velik porast pritožb uporabnikov.