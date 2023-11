Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

9.00 Dvajset od 36 bolnišnic v Gazi ne deluje več

Tačas ko je v Al Šifi doslej umrlo že šest nedonošenčkov in devet pacientov, kot je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje, se s težavami sooča tudi druga največja bolnišnica v Gazi, bolnišnica Al Kuds. Palestinski Rdeči polmesec poroča, da je bolnišnica prenehala delovati zaradi pomanjkanja goriva, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po podatkih ZN sicer že 20 od 36 bolnišnic v Gazi ne deluje več.

8.00 Washington želi Teheran odvrniti od vpletanja v vojno med Izraelom

Ameriške sile so v nedeljo v Siriji uničile dva objekta, ki naj bi jih uporabljali iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in z Iranom povezane skupine, je sporočil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Šlo naj bi za odgovor na vse pogostejše napade na ameriške sile v regiji po začetku vojne med Izraelom in Hamasom, poroča britanski BBC.

Kot je pojasnil Austin, so ameriške sile napadle objekt za usposabljanje in varno hišo na vzhodu Sirije. »Predsednik nima višje prioritete od varnosti ameriškega osebja, zato smo napade izvedli, da bi jasno pokazali, da bodo ZDA branile sebe, svoje osebje in svoje interese,« je še dodal.

To je že tretjič v nekaj več kot dveh tednih, da so Američani napadli lokacije v Siriji, ki naj bi bile povezane z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zadnji napad so ZDA izvedle v sredo, ko so na vzhodu Sirije uničile skladišče orožja, povezano z Iranom. Konec oktobra pa so zadele še dva objekta v tej državi, ki naj bi ju po njihovem mnenju uporabljal Iran in z njim povezane organizacije. Washington ocenjuje, da noben od prejšnjih napadov ni zahteval žrtev.

Washington želi s tem Teheran odvrniti od vpletanja v vojno med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Napadi pa so tudi odziv na delovanje različnih oboroženih milic, povezanih z Iranom, ki so od začetka te vojne 7. oktobra že večkrat napadle ameriške cilje v Iraku in Siriji, pri čemer je bilo ranjenih več deset ameriških vojakov.

7.50 Nekaj tujih državljanov zapustilo Gazo

Novozelandska vlada je sporočila, da je 11 njenih državljanov ponoči zapustilo Gazo in vstopilo v Egipt prek mejnega prehoda Rafa.

Prelaz je bil zaprt tri dni, a so ga v nedeljo znova odprli. To je edina delujoča meja za ljudi in blago, ki lahko zapustijo ali vstopijo v Gazo, od 1. novembra pa je to storilo na stotine poškodovanih ljudi in imetnikov tujih potnih listov.

Prejšnji teden so uradniki ZN povedali, da sodelujejo z 21 Novozelandci in njihovimi družinami, da bi jim pomagali zapustiti ozemlje.

7.35 Gorivo, ki ga ponuja Izrael, bi zadoščalo za pol ure

Vodja kirurgije v bolnišnici Al Šifa je dejal, poroča BBC, da bo 300 litrov goriva, ki ga ponuja Izrael, generator poganjalo le pol ure.

Dr. Abu Saada pravi, da Al Šifa običajno porabi 24.000 litrov goriva na dan za delovanje svojih generatorjev.

Tudi če deluje le en generator, bolnišnica še vedno potrebuje od 9000 do 10.000 litrov, dodaja.

Bolnišnični oddelek za intenzivno nego in kirurško oddelek zdaj v celoti delujeta na sončno energijo.

Pomanjkanje električne energije pomeni, da bolnišnica zaradi pomanjkanja električne energije že dva dni ne more zagotoviti ledvične dialize za svojih 45 bolnikov.

V zadnjih 30 dneh so morali delavci Al Šife izkopati štiri množične grobove za neznane bolnike, medtem ko na prostem pred oddelkom za nujne primere trenutno leži še 100 trupel.

»To je vir izbruha in okužbe,« pravi kirurg. »To je katastrofa.«

Al Šifa. FOTO: Khader Al Zanoun/AFP

7.20 ZN poročajo o smrti treh medicinskih sester v bolnišnici Al Šifa

BBC povzema sporočilo ZN, da so bile tri medicinske sestre v Al Šifi ubite, ko so se »bombardiranja in oboroženi spopadi« okoli bolnišnice okrepili. Že pred tem je bila poškodovana tudi kritična infrastruktura v bolnišnici – vključno z objektom za proizvodnjo kisika, rezervoarji za vodo, kardiovaskularno ustanovo in porodnišnico.

Gaza. FOTO: Fadel Senna/AFP

Izrael je Hamas pred tem obtožil, da upravlja podzemni poveljniški center pod območjem največje bolnišnice v Gazi, kar pa Hamas zanika.

Na vprašanje, ali Hamas deluje znotraj Al Šife, je vodja bolnišnične kirurgije dr. Marwan Abu Saada dejal, da so obtožbe »velika laž«: »Mi smo civilisti. Jaz sem zdravnik kirurg. Imamo medicinsko osebje, imamo bolnike in razseljene osebe. Nič drugega.«

V zadnjih dneh so na območju v severni Gazi potekali hudi spopadi, pri čemer je bil Izrael obtožen neposrednega napada na bolnišnico.

Izraelska vojska pravi, da deluje na območju bolnišnice, vendar zanika, da bi napadla objekt.

7.15 Največja bolnišnica v Gazi ne deluje več

Največja bolnišnica na območju Gaze Al Šifa ne deluje več, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Poudarila je, da so stalno bombardiranje in spopadi izraelske vojske in skrajnega palestinskega gibanja Hamas v neposredni bližini poslabšali že tako kritične razmere, poroča britanski BBC.

Znova so izrazili obžalovanje zaradi grozljivih razmer v tej bolnišnici, v kateri je več kot 2000 ljudi, med njimi domnevno več kot 600 bolnikov in približno 1500 razseljenih oseb, je WHO danes sporočil na omrežju X in se pri tem skliceval na palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi, kjer ima nadzor Hamas.

Dodali so, da pacienti med drugim ne morejo več prejemati dialize, nedonošenčke pa so premestili tudi v operacijske dvorane brez inkubatorjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Združeni narodi pa so sporočili, da bodo danes v znak spoštovanja do žrtev med svojimi uslužbenci v Gazi na svojih uradih spustili zastave na pol droga. Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je v petek sporočila, da je bilo od začetka spopadov 7. oktobra ubit 101 sodelavec UNRWA.

Zastave na pol droga v ZN. FOTO: Pedro Pardo/AFP

7.00 Netanjahu: Lahko bi prišlo do dogovora o osvoboditvi izraelskih talcev

Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so vprašali, ali bi lahko prišlo do dogovora o osvoboditvi približno 240 izraelskih talcev, ujetih med napadom 7. oktobra.

»Lahko,« je povedal za ameriško televizijsko mrežo NBC in dodal: »Manj kot bom govoril o tem, večje bodo možnosti, da se uresniči.«

Ni pa navedel nobenih podrobnosti, dejal je le,kot navaja BBC, da je »edina stvar«, ki bi lahko prisilila k dogovoru, »vojaški pritisk«, ki ga njegove obrambne sile izvajajo na Hamas.

Toda neimenovani ameriški uradnik je potrdil, da bi bil potreben »dokaj pomemben« premor v konfliktu, da bi omogočili izpustitve.

Premier Netanjahu je zavrnil vse pogostejše pozive k prekinitvi ognja, razen če ta vključuje izpustitev vseh talcev.