Se mora Evropa pripraviti na še en kitajski šok?

Sporazum, ki je bil prejšnji petek­ sklenjen med evropskim komisarjem za trgovino Marošem Šefčovičem in kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentaom,­ je dovolj, da bo za zdaj preprečil­ trgovinsko vojno med obema stranema, a še vedno daleč od popolne rešitve ključnih problemov na evrazijski poti. Strokovnjaki opozarjajo na nov »kitajski šok«, pri čemer imajo v mislih nov cunami kitajskega blaga, ki se mu evropski trg ne more upreti. Ta »kitajski šok 2.0«, kot ga imenujejo ekonomisti, ne bo vseboval samo cenenega blaga, temveč tudi visokotehnološke izdelke, zlasti tiste, ki se opirajo na umetno inteligenco (UI). Pod pritiski Bruslja je Kitajska privolila, da bo v naslednjih štirih letih za polovico zmanjšala izvoz hibridnih avtomobilov v države EU in obljubila pospešen postopek za nemoten ...