Se pripravlja prvo tristransko srečanje Trumpa, Putina in Xija?

Ameriški, kitajski in ruski predstavniki razpravljajo o morebitnem vrhu med Donaldom Trumpom, Xi Jinpingom in Vladimirjem Putinom, ki bi se lahko zgodil še ta mesec, ko se bodo voditelji udeležili vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) v Shenzhenu, piše Financial Times.

Viri, seznanjeni z razmerami v Washingtonu, Pekingu in Moskvi, so navedli, da predstavniki vseh treh držav vodijo resne pogovore o organizaciji prvega tristranskega srečanja voditeljev držav, ki bi lahko bilo čez dva tedna v tem kitajskem mestu.

»Potekajo priprave na organizacijo takšnega srečanja,« je za Financial Times potrdil Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Vladimirja Putina. Na vprašanje o možnostih za tristranski vrh so s kitajskega zunanjega ministrstva sporočili, da je Peking »v stiku z ustreznimi stranmi glede srečanja med kitajskim in ruskim voditeljem«, vendar niso omenili morebitnega tristranskega srečanja s Trumpom. Za komentar so pri Financial Timesu zaprosili tudi Belo hišo.

V Shenzhenu je vse nared za vrh Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec). FOTO: Hector Retamal/AFP

Trump bo čez dva tedna odpotoval v Shenzhen, kjer se bo udeležil vrha Apeca in se tretjič letos sešel s Xi Jinpingom. Pred obiskom Kitajske bo odpotoval v Manilo na letno srečanje Združenja držav Jugovzhodne Azije (Asean). Pričakuje se, da se bosta Xi in Trump decembra, ko bo kitajski voditelj obiskal Miami zaradi vrha skupine G20, sestala še četrtič. Po navedbah kitajskih državnih medijev pa sta se Putin in Xi srečala že več kot 40-krat, od tega vsaj trikrat na leto.

Za zdaj ni jasno, ali se vse tri strani pogovarjajo skupaj ali pa Peking vodi ločene dvostranske pogovore z Washingtonom in Moskvo. Viri, seznanjeni z dogajanjem, opozarjajo, da se Kitajska – ki bi kot gostiteljica Apeca srečanje organizirala – še ni odločila, ali bo projekt izpeljala.

Eden od virov Financial Timesa je dejal, da Washington in Moskva pritiskata na Kitajsko, naj privoli v srečanje. Kitajsko zunanje ministrstvo je prejšnji mesec sporočilo, da »nima nobenih informacij« o morebitnem tristranskem vrhu.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier (v sredini) je povedal, da je bil Xi Jinping (levo) videti zmeden, ko ga je med njunim srečanjem na Kitajskem prejšnji teden vprašal o morebitnem tristranskem vrhu. FOTO: Kai Naito/Reuters

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je v nedeljo povedal, da je bil Xi Jinping videti zmeden, ko ga je med njunim srečanjem na Kitajskem prejšnji teden vprašal o morebitnem tristranskem vrhu. Po Steinmeierjevih besedah ​​je Xija zanimalo, od kod so se vzele te govorice. Eden od izzivov pri organizaciji tristranskega srečanja je določitev dnevnega reda, ki bi bil sprejemljiv za vse voditelje.

Steinmeier je dejal, da je Xi pojasnil, da ni načrtov za tristransko srečanje, na katerem bi razpravljali o vojni v Ukrajini; kitajski voditelj je dodal, da bi morali biti za pogajalsko mizo tudi Evropejci, saj gre pri tej vojni za evropski konflikt.

Oseba, seznanjena z ruskimi stališči, je Financial Timesu povedala, da Moskva od morebitnega vrha ne pričakuje vsebinskih pogovorov o Ukrajini. Po mnenju vira Kitajska ne želi prevzeti vodilne vloge pri iskanju rešitve za končanje Putinove invazije – ki traja že skoraj pet let –, temveč si namerava pripisati zasluge šele takrat, ko bo mirovni sporazum že na vidiku.

Trump bi rad govoril tudi o kitajskem jedrskem arzenalu, toda Peking o tem že desetletja noče razpravljati. Na arhivski fotografiji kitajske rakete DF-62 z jedrskimi konicami med lansko vojaško parado v Pekingu. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Trump je izrazil pripravljenost na tristransko srečanje v Shenzhenu, vendar je poudaril, da bi se morali osredotočiti na nadzor nad jedrskim orožjem. Toda Peking že večkrat ni pokazal zanimanja za pogovore o nadzoru oborožitve z Washingtonom, saj imajo ZDA bistveno več jedrskega orožja kot Kitajska.

»Xi bi verjetno gostovanje tristranskega srečanja razumel kot velik uspeh, ki bi potrdil njegovo vodilno vlogo na mednarodnem prizorišču,« je dejal Dennis Wilder, nekdanji visoki svetovalec Bele hiše za Azijo v času predsednika Georgea W. Busha. »Organizacija Apec ima sama po sebi precej skromne cilje, zato je malo verjetno, da bi lahko prinesla kakšne odmevne rezultate.«

Wilder je pojasnil, da se želi Trump osredotočiti na nadzor oborožitve zaradi kitajskega »obsežnega širjenja« jedrskega arzenala v zadnjih letih, vendar je dodal, da Peking o tem vprašanju že desetletja noče razpravljati.

»Kitajska je zavračala pogovore o nadzoru oborožitve, saj je bil njen jedrski arzenal zavit v popolno skrivnost,« je dejal. »Peking je pomanjkanje preglednosti glede svojih strateških sil v marsičem razumel kot nekakšen 'jedrski as v rokavu'.«

Ni jasno, ali bi bila na dnevnem redu tudi vojna v Iranu, če bi se voditelji srečali v Shenzhenu.