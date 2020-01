Se spet približuje Salvinijev trenutek?

Liga je še najmočnejša stranka

Salvinijeva Liga s kandidatko Lucio Borgonzoni si obeta zmago, ankete kažejo izenačenost levega in desnega političnega bloka. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters



»Obstaja alternativa«

V Italiji se začenja niz lokalnih volitev. Prve bodo v nedeljo v deželi Emilija - Romanja, veljajo­ za zelo pomembne in predstav­ljajo več od lokalne politike. Gre za tradicionalno levo italijansko regijo, novembra lani je tu nastalo protestno gibanje sardin. Povedno bo, kako se bo tokrat odrezala kandidatka desne ­Salvinijeve Lige.Volitve bodo v osmih od 20 italijanskih dežel, zadnjo januarsko nedeljo poleg Emilije - Romanje še v Kalabriji na jugu, vendar je večina pozornosti usmerjene k Bologni oziroma severnoitalijanski pokrajini, eni od najbogatejših in najrazvitejših v Evropi. Po številnih regionalnih zmagah desnosredinskih strank pretek­lo leto bo zanimivo opazovati rezultat tukaj, kjer imajo leve stranke večdesetletno zgodovino uspešnega vladanja, dežela velja za simbolno trdnjavo levice. Salvinijeva Liga s kandidatkosi obeta zmago, ankete kažejo izenačenost levega in desnega političnega bloka. Po porazu v Umbriji, kjer je jeseni­ slavila desna koalicija – Liga, stranka Naprej, Italija in Bratje Italije –, bi bil morebiten ponoven poraz leve sredine pomemben pokazatelj. Za aktualno vlado premiera, ki je šibka, bi predstavljal ­uničujoč poraz.Na nacionalni ravni je Liga še vedno najmočnejša politična stranka, ponaša se s približno 31 odstotki podpore, drugouvrščena vladna Demokratska stranka ji sledi z 19 odstotki.je minulo poletje na hitro zapustil vlado, potem ko se je sesula koalicija z Gibanjem 5 zvezd. Voditelj Lige se je uštel, mislil je, da bo lahko vladal sam, vendar so dotedanji politični nasprotniki, Demokrati in populistično gibanje, presenetljivo oblikovali novo koalicijo ter se izognili predčasnim volitvam.S tem so zaustavili Salvinija, ki ostaja v opoziciji, vendar priljubljen. Zato tokratne volitve v Emiliji - Romanji večina analitikov uvršča med ključne preizkuse tega, koliko časa še lahko traja sedanja vlada; premnogi se sprašujejo, ali se Salvini ne vrača ponovno na oblast. Medtem ko javnomnenjske ankete nakazujejo tesen izid, bi bila morebitna zmaga Lige zanjo že deveti zaporedni regionalni volilni uspeh po parlamentarnih volitvah leta 2018.Volilni rezultat ne bo odločil o prihodnosti italijanske nacionalne vlade, je te dni v intervjuju za milanski Corriere della Sera komentiral premier Conte. »To glasovanje je pomembno, vendar gre za izraz regionalne skupnosti in ni odločujoče na nacionalni ravni.« Ministrski predsednik je povedal, da bo vlada izpeljala več davčnih reform, vključno z davkom na dohodek (imposta sui redditi delle personne fisiche, IRPEF), denar za to bodo dobili iz naslova zatrtja izogibanja davkom.Salvini pred deželnimi volitvami v Emiliji - Romanji vodi agresivno predvolilno kampanjo od novembra. Zanimivo, ravno takrat se je v Bologni rodilo civilnodružbeno gibanje sardin, ki se zoperstavlja nestrpnosti, nacionalizmu, skrajni desnici in sploh sovražni govorici Lige. Njihova politična mobilizacija je nastala kot odgovor na nenehno hvaljenje prvaka Lige, da privrženci skrajne desnice zlahka napolnijo ulice in trge. Pretekli konec tedna se je v Bologni na zborovanju sardin zbralo približno 40.000 ljudi, sporočilo demonstrantov na osrednjem mestnem trgu je bilo nedvoumno: »Obstaja alternativa.« Eden izmed soustanoviteljev gibanja, 32-letni, je izrazil upanje, da bodo demonstracije vplivale na izid volitev v regiji, kjer je levica na oblasti že 75 let.V nedeljo bo volila tudi Kalabrija, ta je poleg Kampanje in Apulije med zadnjimi tremi južnoitalijanskimi deželami, ki so še v rokah leve sredine. Slednja kandidira dozdajšnjega predsednika dežele, kar zapleta razmerja z vladnim Gibanjem 5 zvezd, ki je v Kalabriji močnejše kot kjerkoli drugje, na evropskih volitvah lani je dobilo več kot 26 odstotkov glasov.