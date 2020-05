Še trije milijoni ameriških brezposelnih v tednu dni

Predsednik Donald Trump se zavzema za odpiranje gospodarstva.



New York – V tednu do osmega maja je za nadomestilo za brezposelnost zaprosilo 2.981.000 Američanov in le slaba tolažba je, da je teh za skoraj dvesto tisoč manj kot v tednu pred tem. V dveh mesecih po izbruhu zdravstvene krize zaradi covida-19 je brez dela ostalo že 36,5 milijona ljudi.Številni ekonomisti pa vendarle pričakujejo, da se bo število brezposelnih tudi v prihodnosti povečevalo počasneje, saj nekatere zvezne države umikajo krizne omejitve za gospodarstvo. Zdravstveni strokovnjaki svarijo pred ponovnim naraščanjem okuženosti, nekateri politiki pa se bojijo, da zaradi velikodušnih nadomestil za brezposelnost doma ostajajo tudi mnogi, ki bi lahko varno delali. Še do konca julija bodo zvezne oblasti lokalnim sredstvom za vsakega odpuščenega z dela na teden dodajale 600 dolarjev, kar v številnih primerih tedensko nadomestilo za brezposelnost poveča na tisoč dolarjev na teden.Kongresni demokrati bi to radi podaljšali najmanj do konca prihodnjega januarja ali celo dlje. A novi tribilijonski rešilni paket, o katerem bodo v predstavniškem domu glasovali v petek, nima veliko upanja na podporo zagovornikov odpiranja gospodarstva.